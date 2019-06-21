 التخطي إلى المحتوى

توقيت وموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
توقيت وموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا
نتيجة مباراة مصر اليوم

يفتتح منتخب مصر بطولة كأس أمم افريقيا أمام المنتخب الزيمبابوي في دور المجموعات ، حيث تقام المباراة على أرضية إستاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة الموافق 21-06-219 ، حيث تقام المباراة في مصر في تمام الساعة 22:0 بتوقيت جمهورية مصر العربية ، و 23:00 بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية ، هذا وتنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، وقناة سبورت تايم الأرضي .

كيفية ضبط تردد قناة تايم سبورت لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي

متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت من أجل متابعة مباراة مصر وزيمبابوي ، حيث أعلنت قناة تايم سبورت على أنها سوف تقوم ببث المباريات على ترددين أرضي وفضائي : الأرضي وهو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي ، ,تم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية من أجل تسهيل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي

مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

  1. منتخب مصر.
  2. زيمبابوي .
  3. أوغندا .
  4. الكونغو .

تاريخ المنتخب المصري في بطولة كأس امم افريقيا

يعتبر المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات الأفريقية الذين حققوا كأس امم افريقيا بسبع ألقاب ، وقد فاز المنتخب المصري في أخر بطولة في العالم 2010 ، إما على الجانب الأخر فلم يسبق لزيمبابوي أن حقق اللقب من قبل .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.

 

.

سوف يهمك:

عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.