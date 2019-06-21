توقيت وموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

يفتتح منتخب مصر بطولة كأس أمم افريقيا أمام المنتخب الزيمبابوي في دور المجموعات ، حيث تقام المباراة على أرضية إستاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة الموافق 21-06-219 ، حيث تقام المباراة في مصر في تمام الساعة 22:0 بتوقيت جمهورية مصر العربية ، و 23:00 بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية ، هذا وتنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، وقناة سبورت تايم الأرضي .
كيفية ضبط تردد قناة تايم سبورت لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي
متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت من أجل متابعة مباراة مصر وزيمبابوي ، حيث أعلنت قناة تايم سبورت على أنها سوف تقوم ببث المباريات على ترددين أرضي وفضائي : الأرضي وهو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي ، ,تم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية من أجل تسهيل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي
مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا
- منتخب مصر.
- زيمبابوي .
- أوغندا .
- الكونغو .
تاريخ المنتخب المصري في بطولة كأس امم افريقيا
يعتبر المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات الأفريقية الذين حققوا كأس امم افريقيا بسبع ألقاب ، وقد فاز المنتخب المصري في أخر بطولة في العالم 2010 ، إما على الجانب الأخر فلم يسبق لزيمبابوي أن حقق اللقب من قبل .
التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي
الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني
الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح
التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي
حارس المرمى: إدمور سيباندا
الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا
الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو
الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.
.
التعليقات