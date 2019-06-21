توقيت وموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

يفتتح منتخب مصر بطولة كأس أمم افريقيا أمام المنتخب الزيمبابوي في دور المجموعات ، حيث تقام المباراة على أرضية إستاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة الموافق 21-06-219 ، حيث تقام المباراة في مصر في تمام الساعة 22:0 بتوقيت جمهورية مصر العربية ، و 23:00 بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية ، هذا وتنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، وقناة سبورت تايم الأرضي .

كيفية ضبط تردد قناة تايم سبورت لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي

متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت من أجل متابعة مباراة مصر وزيمبابوي ، حيث أعلنت قناة تايم سبورت على أنها سوف تقوم ببث المباريات على ترددين أرضي وفضائي : الأرضي وهو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي ، ,تم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية من أجل تسهيل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي

مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

منتخب مصر. زيمبابوي . أوغندا . الكونغو .

تاريخ المنتخب المصري في بطولة كأس امم افريقيا

يعتبر المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات الأفريقية الذين حققوا كأس امم افريقيا بسبع ألقاب ، وقد فاز المنتخب المصري في أخر بطولة في العالم 2010 ، إما على الجانب الأخر فلم يسبق لزيمبابوي أن حقق اللقب من قبل .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.

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