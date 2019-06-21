سنمكنك بسهولة من استقبال تردد قناة تايم سبورت time sport البث الارضي ومشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجاناً في بيتك من خلال شاشة التلفزيون الخاصة بك دون أشتراك، حيث أعلنت الوطنية للأعلام عن حصولها على حقوق نقل كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019 على البث الأرضي، وأطلقت قناة تايم سبورت لتغطية الحدث المرتقب والذي ينطلق اليوم الجمعة 21 يونيو في مصر بمشاركة 24 منتخباً من القارة السمراء.،القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم.

استقبال تردد تايم سبورت البث الارضي

يأتيكم تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي على موجات الأرضى UHF 32، أما التردد الفضائي لقناة تايم سبورت” لن ينقل مباريات البطولة” فهو 11449 ومعدل الترميز 27500، وسنشرح لكم التردد الأرضي لقناة تايم سبورت وكيفية استقباله لمتابعة أمم أفريقيا داخل مصر” تابع قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مصر وزيمبابوي اليوم”

تأكد من إمكانية استقبال البث الارضي الرقمي في شاشة تلفزيونك، وذلك بالتوجه إلى ألإعدادات، ثم القنوات، ثم توليف رقمي، ثم تلقائي، ثم بحث رقمي، وانتظر نتائج البحث.

إذا لم تتوافر إمكانية استقبال البث الرقمي على شاشة تلفزيونك، قم بشراء رسيفر البث الرقمي من شركة cne مقابل 474 جنيهاً،.

إذا كانت ظروفك المادية لا تسمح بشراء جهاز رسيفر البث الرقمي، يمكن الحصول على إشارة القناة من خلال تردد القناة الثانية بأيريال عادي ولكن بصورة مشوشة عكس البث الرقمي الذي يأتيكم بصورة hd تشبه البث الفضائي

استقبال تايم سبورت البث الارضي

بعد استقبال تايم سبورت البث الأرضي بأحدى الطرق السابق ذكرها، أستمتع بمتابعة مميزة للبطولة مع مجموعة من ألمع نجوم التحليل الرياضي، حيث أنضم العديد من الأسماء البارزة لتقديم مستوى عال من الخدمة للمشاهد المصري.