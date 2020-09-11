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“تونسي” من هو معلق مباراة الهلال وباختاكور في آسيا؟

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الهلال وباختاكور القادمة اسم معلق مباراة الهلال وباختاكور القادمة

أعلنت قنوات bein sports القطرية عن اسم معلق مباراة الهلال وباختاكور المقرر لها يوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 على ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة الهلال القادمة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020، وتقام كل مباريات المجموعة بنظام الدورة المجمعة على ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الملاعب التي تستضيف كاس العالم 2022 القادمة، وتضم تلك المجموعة أيضًا إلى جانب الهلال وباختاكور أندية شباب الأهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني.

اسم معلق مباراة الهلال وباختاكور في آسيا

سوف يكون المعلق على مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي والذي يعتبر واحد من أفضل المعلقين على مباريات كرة القدم في الوطن العربي، هذا وتبدأ مباراة الهلال القادمة في آسيا عند الساعة السادسة مساء الإثنين بتوقيت السعودية وهو نفس توقيت قطر، يتقاسم الهلال صدارة المجموعة الثانية مع نادي باختاكور وكل فريق لديه ست نقاط.
ترتيب مجموعة الهلال في آسيا
فوز الهلال على باختاكور يمنحه فرصة الانفراد بصدارة المجموعة، هذا ويذكر أن الهلال قد فاز ببطولة الدوري السعودي منذ أسبوعين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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