تونس والأفيال في ظهورهما الأول .. مباريات اليوم الإثنين 24 – 6 – 2019 في كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا

يشهد عشاق الساحرة المستديرة من خلال مباريات اليوم مجموعة من أهم المباريات على المستوى الأفريقي من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، أو على المستوي العالمي من خلال بطولة كوبا أمريكا، وتأتي البداية مع البطولة الأبرز للمشجع المصري والعربي بطولة الأمم الأفريقية، حيث يخوض اليوم الإثنين في رابع أيام البطولة 6 فرق كبيرة مباراتها الأولى، بينما تشهد ملاعب بطولة كوبا أمريكا الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بلعب مباراتين في نفس الوقت، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه تفاصيل مباريات اليوم ومواعيدها بتوقيت القاهرة، وكذلك القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 – 6 – 2019 في كأس الأمم الأفريقية

تبدأ مباريات اليوم الرابع اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر بمواجهة بين فريقين كبيرين هما منتحب كوت ديفوار الذي يقابل منتخب جنوب أفريقيا في مشاركتهما الأولي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأتي المباراة الثانية بين منتخبي تونس الشقيق ومنتخب أنجولا في تمام الساعة السابعة مساءا، وتختتم مباريات اليوم الرابع في بطولة أفريقيا الساعة العاشرة مساء بلقاء منتخب موريتانيا الشقيق مع منتخب مالي.

مباريات اليوم الإثنين 24 – 6 – 2019 في بطولة كوبا أمريكا

وعبر البحار وفي إطار الجولة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا، يقام اليوم الإثنين مباراتين في نفس التوقيت الساعة الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة، المباراة الأولى بين فريقين تشيلي والأوروجواي، والمباراة الثانية بين الإكوادور واليابان.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة