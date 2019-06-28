موعد مباراة تونس ومالي اليوم كأس أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف ملعب ستاد السويس الجديد مباراة تونس ومالي في قمة مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس أفريقيا 2019 في واحدة من المباريات الهامة لكلا المنتخبين، خاصة وأن منتخب نسور قرطاج يدخل هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز على المتخب المالي.

نسور قرطاج تعادل بهدف لمثله في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الخامسة والتي جمعت بين منتخبي تونس وأنجولا، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد أن كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب التونسي.

على الجانب الآخر فإن منتخب مالي يطمح في تحقيق الفوز من أجل التأهل لدور ثمن النهائي من كأس أفريقيا 2019، المنتخب المالي تمكن من تحقيق فوز عريض على منتخب موريتانيا في الجولة الافتتاحية من مباريات هذه المجموعة، حيث فاز المنتخب المالي بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت الظهور الأول لمنتخب موريتانيا في نهائيات كأس أفريقيا عبر تاريخ البطولة.

موعد مباراة تونس ومالي

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة تونس ومالي اليوم الجمعة في كأس أفريقيا 2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

وستقوم قناة تايم سبورت من خلال ترددها الأرضي بنقل أحداث مباراة تونس ضد مالي عصر اليوم الجمعة، كما أن المباراة سيتم نقلها من خلال شاشة قناة bein MAX1.