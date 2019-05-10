ثبوت تناول لاعب اتحاد جدة فهد المولّد للمنشطات يثير جدلاً واسعًا في السعودية

أثار كشف ثبوت تناول لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي فهد المولّد للمنشطات جدلًا واسعًا في السعودية، ما حدا بنائب رئيس لجنة المنشطات محمد الغبين إلى الاستقالة اعتبارًا إلى أنه أفصح عن ميوله لنادي النصر.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أرسلت إلى اتحاد جدة خطابًا تعلمه فيه بثبوت ظهور مادة محظورة في عيّنة للاعبه فهد المولّد.

وإثر هذا الخطاب، نشر اتحاد جدة بيانًا جاء فيه إلى أنّ “مجلس الإدارة القانونية يعكف حاليًا مع الإدارة القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي”.

وأضاف الاتحاد السعودي في خطابه “يأتي هذا الإيضاح من منطلق الشفافية التي يتعامل بها مجلس الإدارة مع الجماهير الاتحادية الوفية، وتأكيدًا على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة، لما فيه مصلحة الرياضة السعودية، ونادي الاتحاد واللاعب”.

استقالة نائب رئيس لجنة المنشطات

التداعيات الأولى للكشف عن تناول فهد المولّد للمنشطات، تتمثل في استقالة نائب رئيس لجنة المنشطات محمد الغبين، والسبب يعود إلى أنّ عددًا من جماهير نادي الاتحاد اتهمت محمد الغبين بميوله النصراوية، مشيرين إلى أنه نشر عديد التغريدات، بداية الشهر الجاري، يؤكد فيها انتماءه لنادي النصر.

وحول هذه الاستقالة، أشارت اللجنة السعودية للرقابة من المنشطات إلى استقالة الدكتور محمد الغبين من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وقالت، إنّ: “مجلس الإدارة طالب الغبين بالاستقالة، نظرًا لتغريداته عبر حسابه على تويتر، التي تظهر ميوله الرياضية، وهو ما يتعارض مع سياسة اللجنة المبنيّة على الحياد مع كافة المنتسبين للوسط الرياضي”، نافية بذلك أن تكون استقالة محمد الغبين “بسبب أيّ أمور أو قضايا تخالف مسبباتها الأساسية”.

حالتان تثبت فيهما براءة فهد المولّد

أكد خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير أنه على أتمّ الاستعداد لتقديم المساعدة للاعب فهد المولّد ولنادي الاتحاد، مشيرًا إلى أنه ” يجب التأنّي، وعدم إصدار أحكام عارية عن الصحة”.

وجاء ذلك من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “بعض المواد المحظورة من الممكن أن تدخل جسم اللاعب بدون علم منه، لذلك لا تستعجلوا في إطلاق الأحكام على اللاعبين إلى أن تتضح الصورة”.

وأضاف أحمد الأمير: “حالتان تثبت فيهما براءة فهد المولد، الأولى وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلّغ للنتيجة الإيجابية، وثانيًا عدم وجود التعمّد، والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه”.

وختم تدوينته، بالقول: “إكرامًا لكيان الاتحاد، و إجلالًا لجمهوره، فإنني أعلن استعدادي التام، وبدون أي شروط، تسخير كل خبراتي في مدّ يد العون لفهد المولد، متى أراد ذلك، هو والإدارة الاتحادية”.

وفي انتظار إصدار عقوبة من طرف الاتحاد السعودي لكرة القدم في حقّ فهد المولّد، لن يكون بإمكان المولّد المشاركة في أية مباراة رسمية.

وبعد سماع فهد المولّد من طرف الاتحاد السعودي، ينتظر أن تسلّط عليه عقوبة لا تقلّ عن عامين، ويمكن أن تصل إلى أربع سنوات، وهو ما يؤكد وجود أزمة كبيرة في صفوف نادي اتحاد جدة، خاصة وأنّ اللاعب فهد المولّد، يعدّ من أفضل لاعبي نادي الاتحاد، وأكثرهم حضورًا إيجابيًا في المباريات الرياضية، وآخرها تسجيله لهدف قاد بها ناديه الاتحاد إلى الدور النهائي لكأس جادم الحرمين الشريفين.