ثلاثة أسماء محلية مُرشحة لقيادة منتخب مصر خلفاً لأجيري

بعد إقالة خافيير أجيري بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور ال 16، وبعد أن خابت آمال المصريين بالخروج المُبكر من البطولة يبحث اتحاد الكرة المصري لكرة القدم أن يتم تعيين مدير فني محلي لقيادة منتخب مصر في الفترة القادمة وهناك عدد كبير من المديرين الفنيين القادرين على بناء منتخب مصر من جديد والعودة بالمنتخب المصري إلى منصات التتويج مرة أُخرى.

أسماء مُرشحة لقيادة منتخب مصر

هناك ثلاثة مدربين على بعد خطوات من التوقيع لقيادة منتخب مصر أبرزهم المدير الفني الكبير إيهاب جلال ويليه حسام حسن وحسام البدري،

وتعيين حسام غالي مدير الكرة لإدارة شئون اللاعبين ويتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن أحد هؤلاء المُدربين الثلاثة مديراً فنيا لمنتخب مصر، وكان من ضمن الاختيارات الكابتن أحمد حسام ميدو والذي ربما يكون له دوراً الفترة القادمة.

دور حسن شحاتة

يكون المُدير الفني السابق لمنتخب مصر الكابتن حسن شحاتة الذي تُوج مع المنتخب المصري بثلاثة بطولات لكأس الأمم الأفريقية ثلاثة مرات متتالية مشرفاً عاماً ومسئولاً عن جميع الاختيارات مع المدير الفني لمنتخب مصر والذي يقع عليه الاختيار خلال الساعات القادمة لقيادة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 والعودة بمنتخب مصر مرة أُخرى إلى منصات التتويج وتقديم أداء جيد