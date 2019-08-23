ثلاثي هجوم أرسنال يواجه نظيره في ليفربول.. موعد مباراة ليفربول وآرسنال والقنوات الناقلة

عشاق الكرة الإنجليزية والنجم الفرعوني محمد صلاح ينتظرون موعد مباراة ليفربول وآرسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الجديدة لموسم 2019/2020، حيث يتواجه الفريقان وكلاهما يحفل بسجل مثالي للموسم الجديد، ويحلّ آرسنال ضيفًا على الريدز على ملعب أنفيلد رود في ليفربول، وسط حالة من التفاؤل بعد فترة انتقالات كانت مثمرة للنادي، وكان آرسنال، قد خسر قبل هذه المباراة المرتقبة 4-صفر و3-1 في ليفربول في وجود المدرب أرسين فينغر، أما انطلاقته للموسم الجديد فقد كانت قوية تحت إشراف المدرب أوناي إيمريحيث انتصر على مستضيفه نيوكاسل يونايتد ثم على ضيفه بيرنلي، ولكن أمام ليفربول فالاختبار سيكون مختلف.

مباراة ليفربول وآرسنال

موعد مباراة ليفربول وآرسنال والقنوات الناقلة

تنطلق صفارة الحكم إيذانًا ببدء المباراة بين ليفربول وآرسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر مساء السبت الموافق 24/8/2019، وبتمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ومن المقرر نقل المباراة ببث مباشر حصريًا عبر قنوات بي ان سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، ويعلق على المباراة المصري علي محمد علي ، وتنقل أيضًا عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

ثلاثي هجوم آرسنال يواجه نظيره ليفربول

في تصريح اليوم الجمعة لشبكة سكاي سبورتس ، المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ أحد ثلاثي هجوم آرسنال قال: إن “فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول في مباراتهما، غدًا السبت، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر ثلاثي هجومي يضم إلى جواره الكسندر لاكازيت ونيكولا بيبي”.

ووصف أوباميانغ ثلاثي هجوم ليفربول المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بأنه أحد “أفضل ثلاثي هجوم في العالم”، حيث تمكن هذا الثلاثي من تسجيل 69 هدفًا وصنع 19، في كافة المسابقات الموسم الماضي.

وأضاف أوباميانغ قائلًا: