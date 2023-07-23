جاكسون لاعب تشيلسي.. تعرف على السيرة الذاتية للمهاجم السنغالي

يبدو أن السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الجديد سوف يكون أحد أهم نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لنيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي الجديد، وأهم أرقام وإنجازات هذا اللاعب، والأندية التي لعب لها من قبل.

معلومات عن نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي

نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي من مواليد جامبيا لأسرة سنغالية عام 2001 (22 عام)، في سن 16 عامًا عاد مع أسرته للسنغال ولعب لأندية سنغالية، في 2020 تعاقد معه نادي فياريال الإسباني الذي أعاره لأحد أندية الدرجة الثانية الأسبانية، ثم عاد لرديف فياريال، ثم لعب للفريق الأول، لعب جاكسون للفريق الأول لنادي فياريال الإسباني 35 مباراة مسجلا 12 هدفًا.

لاعب تشيلسي نيكولاس جاكسون وقع للبلوز في صيف 2023 في عقد يستمر لمدة ثمانية مواسم ينتهي في صيف 2031، لعب جاكسون لمنتخب السنغال حتى صيف 2023 ثلاث مباريات، كما لعب لمنتخب السنغال تحت 20 عامًا.