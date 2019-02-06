جاني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم ٤ أعوام جديدة

أعلن (فيفا) الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن جاني إنفانتينو الرئيس الحالي السويسري هو المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها يوم الخامس من يونيو من العام الجاري في باريس.

إنفانتينو رئيسا للفيفا الولاية المقبلة

وبهذا يضمن إنفانتينو الولاية الجديدة ومدتها ٤ أعوام في رئاسة الهيئة الكروية، وهو المنصب الذي يتولاه إنفانتينو منذ فبراير 2016، بعد فضيحة كبيرة أطاحت برءوس كبيرة وهزت كرة القدم العالمية، ومن أبرز من أطاحت بهم الفضيحة جوزيف بلاتر.

رامون فيجا لميحصل إلا على ٥ أصوات

وكان الدولي السويسري السابق ومدافع توتنهام الإنجليزي رامون فيجا قد أبدى رغبته في دخول السباق نحو الرئاسة، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على دعم 5 اتحادات وطنية من أصل 211 منضمة الى الاتحاد الدولي من أجل منافسة مواطنه على المنصب.