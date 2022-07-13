جدول البطولة العربية لكرة السلة للشباب 2022.. مواعيد مباريات الكويت وقطر والسعودية والقنوات الناقلة
تستضيف مصر كأس العرب لكرة السلة للشباب خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو 2022 في الصالة المغطاة بنادي الزهور بمشاركة ستة منتخبات عربية شابة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول البطولة العربية لكرة السلة للشباب 2022 والقنوات الناقلة ومواعيد مباريات الكويت والسعودية ومصر وقطر والجزائر والإمارات، تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وفي النهائي يلتقي أول وثاني الترتيب على اللقب.
جدول البطولة العربية للشباب لكرة السلة 2022
يُقام الدور التمهيدي من جدول مواعيد مباريات كأس العرب لكرة السلة للشباب 2022 على مدار خمسة أيام، بواقع ثلاث مباريات كل يوم، جدول مواعيد منتخب الكويت لكرة السلة الشباب يبدأ بمواجهة الجزائر الخميس 14 يوليو، ثم يواجه منتخب سلة الكويت لفئة الشباب مع قطر ومصر والسعودية والإمارات على الترتيب، هذا وتعتبر البطولة تجربة قوية للمنتخبات العربية.
كما يقول جدول كأس العرب للشباب لكرة السلة 2022 بمصر، يلتقي أول الترتيب مع الثاني في المباراة النهائية للبطولة يوم الخميس 21 يوليو، القنوات الناقلة للبطولة العربية لكرة السلة للشباب 2022 هي قناة الاتحاد المصري لكرة السلة الرسمية على اليوتيوب، النسخة الحالية من البطولة هي النسخة رقم 19.
|جدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة للشباب 2022
|المباراة
|الموعد
|الخميس 14 يوليو 2022
|مباراة الكويت والجزائر
|4 مساء بتوقيت الكويت
|مباراة قطر والإمارات
|6 مساء بتوقيت قطر
|مباراة السعودية ومصر
|8 مساء بتوقيت السعودية
|الجمعة 15 يوليو 2022
|مباراة الكويت وقطر
|4 مساء بتوقيت الكويت وقطر
|مباراة السعودية والإمارات
|6 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة مصر اولجزائر
|7 مساء بتوقيت مصر
|السبت 16 يوليو 2022
|مباراة السعودية وقطر
|4 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة الكويت ومصر
|6 مساء بتوقيت الكويت
|مباراة الإمارات والجزائر
|9 مساء بتوقيت دبي
|الإثنين 18 يوليو 2022
|مباراة قطر والجزائر
|4 مساء بتوقيت قطر
|مباراة الكويت والسعودية
|6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية
|مباراة مصر والإمارات
|7 مساء بتوقيت مصر
|الثلاثاء 19 يوليو 2022
|مباراة السعودية والجزائر
|4 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة الكويت والإمارات
|6 مساء بتوقيت الكويت
|مباراة قطر ومصر
|8 مساء بتوقيت قطر
|المباراة النهائية الخميس 21 يوليو 2022
|6 مساء بتوقيت السعودية