جدول البطولة العربية لكرة السلة للشباب 2022.. مواعيد مباريات الكويت وقطر والسعودية والقنوات الناقلة

تستضيف مصر كأس العرب لكرة السلة للشباب خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو 2022 في الصالة المغطاة بنادي الزهور بمشاركة ستة منتخبات عربية شابة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول البطولة العربية لكرة السلة للشباب 2022 والقنوات الناقلة ومواعيد مباريات الكويت والسعودية ومصر وقطر والجزائر والإمارات، تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وفي النهائي يلتقي أول وثاني الترتيب على اللقب.

جدول البطولة العربية للشباب لكرة السلة 2022

يُقام الدور التمهيدي من جدول مواعيد مباريات كأس العرب لكرة السلة للشباب 2022 على مدار خمسة أيام، بواقع ثلاث مباريات كل يوم، جدول مواعيد منتخب الكويت لكرة السلة الشباب يبدأ بمواجهة الجزائر الخميس 14 يوليو، ثم يواجه منتخب سلة الكويت لفئة الشباب مع قطر ومصر والسعودية والإمارات على الترتيب، هذا وتعتبر البطولة تجربة قوية للمنتخبات العربية.

كما يقول جدول كأس العرب للشباب لكرة السلة 2022 بمصر، يلتقي أول الترتيب مع الثاني في المباراة النهائية للبطولة يوم الخميس 21 يوليو، القنوات الناقلة للبطولة العربية لكرة السلة للشباب 2022 هي قناة الاتحاد المصري لكرة السلة الرسمية على اليوتيوب، النسخة الحالية من البطولة هي النسخة رقم 19.