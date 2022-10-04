جدول البطولة العربية لكرة السلة 2022 بالكويت.. مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد وكاظمة ودجلة وبيروت

تستضيف دولة الكويت بطولة الأندية العربية الأبطال لكرة السلة والتي تنطلق من يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2022 بمشاركة 16 ناديًا، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة 2022 بالكويت والقنوات الناقلة، ومواعيد مباريات الأهلي والاتحاد من مصر، الكويت وكاظمة والجهراء من الكويت، والاتحاد السوري، وبيروت والرياضي بيروت من لبنان، وباقي الأندية المشاركة، حامل لقب بطولة الأندية العربية هو الأهلي المصري، النادي ألأكثر فوزًا بالبطولة هو الاتحاد السكندري بعدد سبعة ألقاب يليه نادي الرياضي بيروت بعدد 5 ألقاب.

جدول البطولة العربية لكرة السلة 2022 بالكويت

تنطلق مواعيد دور المجموعات من جدول مباريات بطولة الأندية العربية لكرة السلة 2022 بالكويت من يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 بواقع ست مباريات كل يوم، يذكر أن القرعة قد قسمت الأندية المشاركة على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم أربع أندية، مباريات الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية تنطلق يوم الأربعاء بمواجهة الميناء اليمني، ثم يلتقي الجمعة مع الغرافة القطري، ويوم السبت يلتقي مع الرياضي بيروت في مباراة قوية.

نادي كاظمة الكويتي يبدأ مبارياته الأربعاء مع البشائر من سلطنة عمان، الاتحاد السوري يلعب أولى مبارياته في البطولة العربية لكرة السلة يوم الأربعاء ومباراة صعبة مع الاتحاد السكندري المصري، الكويتي الكويتي يواجه الأهلي بنغازي يوم الأربعاء، من العراق يشارك في البطولة نادي دجلة الجامعة.

بخصوص القنوات الناقلة للبطولة العربية لكرة السلة 2022 بالكويت فمن المرتقب أن تكون منقولة على القنوات الرياضية لدول الأندية المشاركة في البطولة، مجموعات البطولة العربية لكرة السلة هي:

المجموعة الأولى: الكويت، الاتحاد السكندري، الأهلي بنغازي، الاتحاد السوري.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، الغرافة، الرياضي بيروت، الميناء اليمني.

المجموعة الثالثة: كاظمة، الأهلي البحريني، السد القطري، البشائر العماني.

المجموعة الرابعة: دجلة الجامعة العراقي، بيروت، الجهراء، وداد بوفاريك الجزائري.