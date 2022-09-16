جدول البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية.. مواعيد مباريات الكويت والسالمية والشارقة والزمالك والقنوات الناقلة

تستضيف مدينة الحمام التونسية البطولة العربية لكرة اليد خلال الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر 2022 وتلك البطولة هي المؤهلة لكأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية أبطال الدوري والكأس ومواعيد مباريات الكويت والسالمية والشارقة والزمالك والترجي ومولودية الجزائر والإفريقي وأمل سكيكدة، هذا وقد قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين:

المجموعة الأولى: السالمية الكويتي، الشارقة الإماراتي، أمل سكيكدة الجزائري، الإفريقي التونسي.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري، الكويت الكويتي، الترجي التونسي، مولودية الجزائر.

جدول البطولة العربية لكرة اليد 2022

دور المجموعات من جدول مباريات البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية سوف يقام على ثلاث أيام كل يوم أربع مباريات، يتأهل بنهاية هذا الدور بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي، جدول مباريات الكويت في البطولة العربية لكرة اليد يبدأ يوم السبت 17 سبتمبر 2022 بمواجهة مولودية الجزائر، ويوم الأحد مباراة الكويت والزمالك المصري لكرة اليد، يوم الثلاثاء مباراة الكويت والترجي.

مباريات السالمية في البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية الأبطال تبدأ السبت بمواجهة الشارقة الإماراتي، يوم الأحد 18 سبتمبر مباراة السالمية والإفريقي التونسي، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر مباراة السالمية وأمل سكيكدة، القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية للأندية لكرة اليد 2022 هي القناة الوطنية التونسية الأولى.