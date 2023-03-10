جدول البطولة العربية للأندية 2023.. مواعيد مباريات الكويت والسيب والهلال والمريخ في كأس الملك سلمان

بواسطة محمود عطا الله
جدول البطولة العربية للأندية 2023 جدول البطولة العربية للأندية 2023

تنطلق بداية من شهر مارس الجاري مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 بمشاركة 37 فريًقًا، 10 منهم سوف تتأهل للدور الرئيسي (دور المجموعات) مباشرة ولن تشارك في الدور التمهيدي، وباقي الفرق سوف تُشارك في الدور التمهيدي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم 2023، ومواعيد مباريات الكويت الكويتي والسيب والنهضة من سلطنة عمان، والهلال والمريخ من السودان والنهضة والمحرق من البحرين وباقي الأندية المشاركة في تلك البطولة، يُقام الدور التمهيدي بخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.

جدول البطولة العربية للأندية الأبطال 2023

تبدأ مواعيد الدور الأول (التمهيدي) من جدول مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم 2023 (كأس الملك سلمان) من يوم الإثنين 13 مارس 2023، وفي هذا اليوم تُقام مباراتين، مباراة الهلال السوداني والمنامة البحريني، ومباراة القوة الجوية العراقي والشباب السعودي، الفائز في مباراتي الذهاب والعودة بين الهلال والمنامة سوف يلتقي مع الفائز من قطر القطري والصفاقسي التونسي في الدور التمهيدي الثاني.

جدول مباريات الكويت الكويتي في البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم يبدأ بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم الأربعاء 15 مارس بالكويت في مباراة الذهاب، ومباراة العودة تُقام بالجزائر يوم 21 مارس، السيب العماني سوف يواجه المحرق البحريني في الدور التمهيدي الأول من كأس الملك سلمان، وفي نفس الدور يلتقي النهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، المريخ السوداني سوف يُقابل تشرين السوري.

جدول البطولة العربية للأندية 2023 كأس الملك سلمان
المباراة الموعد
يوم الإثنين 13 مارس 2023
مباراة القوة الجوية والشباب 5 مساء بتوقيت العراق والسعودية
مباراة الهلال السوداني والمنامة البحريني 6 مساء بتوقيت السودان
الثلاثاء 14 مارس 2023
مباراة المحرق واالسيب 7.30 مساء بتوقيت مسقط
الأربعاء 15 مارس 2023
مباراة نوانيبو الموريتاني وشباب الأردن 5 مساء بتوقيت السعودية
مباراة الكويت وشبيبة الساورة 6.30 مساء بتوقيت الكويت
مباراة الجيش الملكي والاتحاد الليبي 5 مساء بتوقيت المغرب
الثلاثاء 21 مارس 2023
مباراة شبيبة الساورة والكويت 6 مساء بتوقيت الكويت
السبت 1 أبريل 2023
مباراة النهضة وشباب الخليل 11 مساء بتوقيت مسقط
الإثنين 3 أبريل 2023
مباراة الصفاقسي وقطر 8 مساء بتوقيت قطر
الثلاثاء 4 أبريل 2023
مباراة السيب والمحرق 11 مساء بتوقيت مسقط
مباراة طلائع الجيش والأهلي طرابلس 9 مساء بتوقيت مصر
مباراة البرج اللبناني والوحدة الإماراتي 11 مساء بتوقيت دبي
الأربعاء 5 أبريل 2023
مباراة فحمان والاتحاد المنستيري الساعة 4 مساء بتوقيت مسقط
الجمعة 7 أبريل 2023
مباراة المريخ السوداني وتشرين السوري 3 مساء بتوقيت الرياض
السبت 8 أبريل 2023
مباراة الوحدة والبرج 11 مساء بتوقيت دبي
الإثنين 10 أبريل 2023
مباراة المنامة والهلال السوداني 8 مساء بتوقيت السعودية
الثلاثاء 11 أبريل 2023
مباراة المريخ وتشرين
مباراة قطر والصفاقسي 10 مساء بتوقيت قطر
مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش 9 مساء بتوقيت مصر
مباراة شباب الخليل والنهضة العماني 11.30 مساء بتوقيت مسقط
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

لعبة العراق وإيران للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لدور 8 من كأس آسيا تحت…

أخبار الرياضة

من هو Inters Gui لاعب نادي النهضة العماني؟