جدول البطولة العربية للأندية 2023.. مواعيد مباريات الكويت والسيب والهلال والمريخ في كأس الملك سلمان

تنطلق بداية من شهر مارس الجاري مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 بمشاركة 37 فريًقًا، 10 منهم سوف تتأهل للدور الرئيسي (دور المجموعات) مباشرة ولن تشارك في الدور التمهيدي، وباقي الفرق سوف تُشارك في الدور التمهيدي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم 2023، ومواعيد مباريات الكويت الكويتي والسيب والنهضة من سلطنة عمان، والهلال والمريخ من السودان والنهضة والمحرق من البحرين وباقي الأندية المشاركة في تلك البطولة، يُقام الدور التمهيدي بخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.

جدول البطولة العربية للأندية الأبطال 2023

تبدأ مواعيد الدور الأول (التمهيدي) من جدول مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم 2023 (كأس الملك سلمان) من يوم الإثنين 13 مارس 2023، وفي هذا اليوم تُقام مباراتين، مباراة الهلال السوداني والمنامة البحريني، ومباراة القوة الجوية العراقي والشباب السعودي، الفائز في مباراتي الذهاب والعودة بين الهلال والمنامة سوف يلتقي مع الفائز من قطر القطري والصفاقسي التونسي في الدور التمهيدي الثاني.

جدول مباريات الكويت الكويتي في البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم يبدأ بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم الأربعاء 15 مارس بالكويت في مباراة الذهاب، ومباراة العودة تُقام بالجزائر يوم 21 مارس، السيب العماني سوف يواجه المحرق البحريني في الدور التمهيدي الأول من كأس الملك سلمان، وفي نفس الدور يلتقي النهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، المريخ السوداني سوف يُقابل تشرين السوري.