جدول البطولة العربية للأندية 2023.. مواعيد مباريات الكويت والسيب والهلال والمريخ في كأس الملك سلمان
تنطلق بداية من شهر مارس الجاري مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 بمشاركة 37 فريًقًا، 10 منهم سوف تتأهل للدور الرئيسي (دور المجموعات) مباشرة ولن تشارك في الدور التمهيدي، وباقي الفرق سوف تُشارك في الدور التمهيدي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم 2023، ومواعيد مباريات الكويت الكويتي والسيب والنهضة من سلطنة عمان، والهلال والمريخ من السودان والنهضة والمحرق من البحرين وباقي الأندية المشاركة في تلك البطولة، يُقام الدور التمهيدي بخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.
جدول البطولة العربية للأندية الأبطال 2023
تبدأ مواعيد الدور الأول (التمهيدي) من جدول مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم 2023 (كأس الملك سلمان) من يوم الإثنين 13 مارس 2023، وفي هذا اليوم تُقام مباراتين، مباراة الهلال السوداني والمنامة البحريني، ومباراة القوة الجوية العراقي والشباب السعودي، الفائز في مباراتي الذهاب والعودة بين الهلال والمنامة سوف يلتقي مع الفائز من قطر القطري والصفاقسي التونسي في الدور التمهيدي الثاني.
جدول مباريات الكويت الكويتي في البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم يبدأ بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم الأربعاء 15 مارس بالكويت في مباراة الذهاب، ومباراة العودة تُقام بالجزائر يوم 21 مارس، السيب العماني سوف يواجه المحرق البحريني في الدور التمهيدي الأول من كأس الملك سلمان، وفي نفس الدور يلتقي النهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، المريخ السوداني سوف يُقابل تشرين السوري.
|جدول البطولة العربية للأندية 2023 كأس الملك سلمان
|المباراة
|الموعد
|يوم الإثنين 13 مارس 2023
|مباراة القوة الجوية والشباب
|5 مساء بتوقيت العراق والسعودية
|مباراة الهلال السوداني والمنامة البحريني
|6 مساء بتوقيت السودان
|الثلاثاء 14 مارس 2023
|مباراة المحرق واالسيب
|7.30 مساء بتوقيت مسقط
|الأربعاء 15 مارس 2023
|مباراة نوانيبو الموريتاني وشباب الأردن
|5 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة الكويت وشبيبة الساورة
|6.30 مساء بتوقيت الكويت
|مباراة الجيش الملكي والاتحاد الليبي
|5 مساء بتوقيت المغرب
|الثلاثاء 21 مارس 2023
|مباراة شبيبة الساورة والكويت
|6 مساء بتوقيت الكويت
|السبت 1 أبريل 2023
|مباراة النهضة وشباب الخليل
|11 مساء بتوقيت مسقط
|الإثنين 3 أبريل 2023
|مباراة الصفاقسي وقطر
|8 مساء بتوقيت قطر
|الثلاثاء 4 أبريل 2023
|مباراة السيب والمحرق
|11 مساء بتوقيت مسقط
|مباراة طلائع الجيش والأهلي طرابلس
|9 مساء بتوقيت مصر
|مباراة البرج اللبناني والوحدة الإماراتي
|11 مساء بتوقيت دبي
|الأربعاء 5 أبريل 2023
|مباراة فحمان والاتحاد المنستيري
|الساعة 4 مساء بتوقيت مسقط
|الجمعة 7 أبريل 2023
|مباراة المريخ السوداني وتشرين السوري
|3 مساء بتوقيت الرياض
|السبت 8 أبريل 2023
|مباراة الوحدة والبرج
|11 مساء بتوقيت دبي
|الإثنين 10 أبريل 2023
|مباراة المنامة والهلال السوداني
|8 مساء بتوقيت السعودية
|الثلاثاء 11 أبريل 2023
|مباراة المريخ وتشرين
|مباراة قطر والصفاقسي
|10 مساء بتوقيت قطر
|مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش
|9 مساء بتوقيت مصر
|مباراة شباب الخليل والنهضة العماني
|11.30 مساء بتوقيت مسقط