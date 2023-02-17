جدول البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية 2023.. مواعيد مباريات الكويت وكاظمة والأهلي والزمالك والنصر

بواسطة محمود عطا الله
جدول البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية جدول البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية

تستضف مصر النسخة رقم 41 من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة الطائرة التي تنطلق من يوم الإثنين 20 فبراير 2023 الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات البطولة العربية لكرة الطائرة للأندية 2023، ومواعيد مباريات الكويت وكاظمة والأهلي المصري والزمالك والأهلي القطري والنصر البحريني والسيب العماني وبني ياس الإماراتي وكل الأندية المشاركة في البطولة، ويشارك في النسخة الحالية 16 فريق، قسمت القرعة الفرق المشاركة على أربع مجموعات.

جدول البطولة العربية للكرة الطائرة 2023 للأندية

كما ذكرنا تنطلق مواعيد جدول مباريات البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية الأبطال 2023 يوم الإثنين 20 فبراير 2023، تُقام في هذا اليوم ثماني مباريات هم إجمالي لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات، يوم الثلاثاء 21 فبراير تُقام مباريات الجولة الثانية، والجولة الثالثة تُقام يوم الخميس 23 فبراير، مجموعة البطولة العربية لكرة الطائرة 2023 هي:
المجموعة الأولى: الأهلي القطري، الأهلي طرابلس، مصافي الشمال العراقي، الصداقة الفلسطيني.
المجموعة الثانية: الكويت الكويتي، الوكرة القطري، السويحلي الليبي، بني ياس الإماراتي.
المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، السيب العماني، خيبيل اليمني، القوات الفلسطيني.
المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، كاظمة الكويتي، النصر البحريني، الميناء اليمني.

جدول البطولة العربية للكرة الطائرة 2023 للأندية 
المباراة الموعد
الإثنين 20 فبراير 2023
مباراة الأهلي القطري والصداقة الساعة 1 ظهرًا بتوقيت قطر
مباراة أهلي طرابلس ومصافي الشمال 12 ظهرًا بتوقيت مصر
مباراة الوكرة والسويحلي الساعة 3 عصرا بتوقيت قطر
مباراة الكويت وبني ياس الساعة 3 عصرا بتوقيت الكويت
مباراة الأهلي المصري والنصر البحريني الساعة 4 مساء بتوقيت مصر
مباراة كاظمة والميناء الساعة 5 مساء بتوقيت الكويت
مباراة الزمالك والقوات الساعة 8 مساء بتوقيت مصر
مباراة السيب وخيبل الساعة 10 مساء بتوقيت مسقط
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023.. موعد مباراة القادسية والكويت ولعبة العربي…

أخبار الرياضة

دوري كرة اليد الكويتي 2023.. تعرف على مواعيد المباريات وجدول الترتيب والنتائج