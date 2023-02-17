جدول البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية 2023.. مواعيد مباريات الكويت وكاظمة والأهلي والزمالك والنصر
تستضف مصر النسخة رقم 41 من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة الطائرة التي تنطلق من يوم الإثنين 20 فبراير 2023 الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات البطولة العربية لكرة الطائرة للأندية 2023، ومواعيد مباريات الكويت وكاظمة والأهلي المصري والزمالك والأهلي القطري والنصر البحريني والسيب العماني وبني ياس الإماراتي وكل الأندية المشاركة في البطولة، ويشارك في النسخة الحالية 16 فريق، قسمت القرعة الفرق المشاركة على أربع مجموعات.
جدول البطولة العربية للكرة الطائرة 2023 للأندية
كما ذكرنا تنطلق مواعيد جدول مباريات البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية الأبطال 2023 يوم الإثنين 20 فبراير 2023، تُقام في هذا اليوم ثماني مباريات هم إجمالي لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات، يوم الثلاثاء 21 فبراير تُقام مباريات الجولة الثانية، والجولة الثالثة تُقام يوم الخميس 23 فبراير، مجموعة البطولة العربية لكرة الطائرة 2023 هي:
المجموعة الأولى: الأهلي القطري، الأهلي طرابلس، مصافي الشمال العراقي، الصداقة الفلسطيني.
المجموعة الثانية: الكويت الكويتي، الوكرة القطري، السويحلي الليبي، بني ياس الإماراتي.
المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، السيب العماني، خيبيل اليمني، القوات الفلسطيني.
المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، كاظمة الكويتي، النصر البحريني، الميناء اليمني.
|جدول البطولة العربية للكرة الطائرة 2023 للأندية
|المباراة
|الموعد
|الإثنين 20 فبراير 2023
|مباراة الأهلي القطري والصداقة
|الساعة 1 ظهرًا بتوقيت قطر
|مباراة أهلي طرابلس ومصافي الشمال
|12 ظهرًا بتوقيت مصر
|مباراة الوكرة والسويحلي
|الساعة 3 عصرا بتوقيت قطر
|مباراة الكويت وبني ياس
|الساعة 3 عصرا بتوقيت الكويت
|مباراة الأهلي المصري والنصر البحريني
|الساعة 4 مساء بتوقيت مصر
|مباراة كاظمة والميناء
|الساعة 5 مساء بتوقيت الكويت
|مباراة الزمالك والقوات
|الساعة 8 مساء بتوقيت مصر
|مباراة السيب وخيبل
|الساعة 10 مساء بتوقيت مسقط