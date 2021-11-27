جدول البطولة العربية 2021 للمنتخبات في قطر.. مواعيد مباريات العراق وسوريا والسعودية وعمان والسودان والإمارات

تنطلق بطولة كأس العرب بداية من يوم 30 نوفمبر 2021 على ملاعب كرة القدم في دولة قطر وتستمر حتى منتصف ديسمبر 2021 بمشاركة 16 منتخبا عربيا قويا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات البطولة العربية 2021 للمنتخبات ومواعيد مباريات العراق وقطر وسوريا وعمان والسعودية والإمارات والسودان وباقي المنتخبات المشاركة، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في البطولة العربية على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربع منتخبات، يتأهل إلى دور الثمانية بطل ووصيف كل مجموعة.

جدول البطولة العربية 2021 للمنتخبات في قطر

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين

هي واحدة من أقوى مجموعات بطولة كأس العرب 2021، وكل منتخباتها مؤهلة لبلوغ الدور القادم وفي مقدمتهم منتخب قطر صاحب الملعب والجمهور، ينطلق جدول مباريات مجموعة العراق وعمان وقطر والبحرين في كأس العرب يوم 30 نوفمبر 2021، عندما يلتقي المنتخب العراقي مع عمان، وتلتقي قطر مع البحرين، ثاني جولة في مواعيد المجموعة الأولى ستكون يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 عندما يلتقي منتخب العراق مع البحرين، وقطر تواجه عمان، وتختتم مباريات المجموعة الأولى في البطولة العربية يوم الإثنين 6 ديسمبر، حيث يلتقي الأخضر العراقي مع قطر، وعمان ضد البحرين.

المجموعة الثانية: سوريا، الإمارات، تونس، موريتانيا

جدول مباريات سوريا في كأس العرب تبدأ يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، حيث تنتظر المنتخب السوري مقابلة مهمة ضد المنتخب الإماراتي في الجولة الأولى، مواعيد مباريات تونس في البطولة العربية تبدأ في نفس هذا اليوم ولقاء قوي ضد المنتخب الموريتاني، ثاني مباريات تلك المجموعة سوف تكون يوم الجمعة 3 ديسمبر، وسوف تشهد قمة مبارياتها ولعبة سوريا وتونس المرتقبة، كل منتخبات تلك المجموعة مرشحة للتأهل للدور القادم وفي مقدمتهم تونس والإمارات.

المجموعة الثالثة: السعودية، المغرب، فلسطين، الأردن

سوف تشهد تلك المجموعة الرابعة منافسة قوية بين المنتخبات الأربعة على بطاقتي التأهل للدوري القادم، منتخب السعودية يشارك بالمنتخب الأولمبي في تلك البطولة، ويقوده مساعد هيرفي رينار، منتخب المغرب يشارك بدون المحترفين في مونديال العرب.

المجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، السودان، لبنان

ينطلق جدول مباريات السودان يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 عندما يواجه المنتخب الجزائري الذي يشارك في البطولة العربية بمنتخب المحليين بقيادة المدير الفني الوطني مجيد بوقرة، ثاني مباريات السودان في كأس العرب سوف تكون يوم السبت 4 ديسمبر 2021 ومباراة ضد مصر، وفي الجولة الأخيرة يلتقي منتخب السودان مع لبنان.