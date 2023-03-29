جدول الترتيب النهائي لبطولة قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023.. كوريا تفوز بالكأس

انتهت اليوم، بطولة كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023، تلك البطولة التي شارك فيها 10 منتخبات عربية وآسيوية، وقد أقيمت ضمن أجندة الفيفا خلال التوقف الحالي في شهر مارس، شهدت البطولة ثلاث جولات، والجولة الأخيرة اليوم شهدت تحديد المراكز من 1 إلى 10.

جدول ترتيب بطولة قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023

فازت كوريا الجنوبية بالكأس بعدما أنهت الجولات الثلاث على قمة جدول ترتيب بطولة كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023، حيث تمكنت كوريا من الفوز في النهائي على الإمارات بنتيجة 3-0، ليفوز الأبيض تحت 23 سنة بالمركز الثاني، تمكن المنتخب الأولمبي الكويتي من الفوز بالمركز الثالث، بعدما تمكن من هزيمة تايلاند 2-1 في الجولة الأخيرة.

منتخب العراق الأولمبي حقق المركز الخامس بعد الفوز على عمان 1-0، منتخب السعودية حقق المركز السابع، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على المنتخب القطري تحت 23 سنة بركلات الترجيح 10-9.