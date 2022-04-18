جدول الجولة 17 من الدوري الكويتي 2022.. مباراة مرتقبة بين القادسية وكاظمة

بواسطة محمود عطا الله
جدول الجولة 17 من الدوري الكويتي جدول الجولة 17 من الدوري الكويتي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الكويتي الممتاز STC، حيث تترقب الجماهير مواجهات حاسمة في تلك الجولة، من أهم مباريات هذا الأسبوع مباراة الكويت والشباب، حيث يبحث نادي الكويت من خلالها عن تعزيز صدارته لجدول الترتيب، في حين تشهد مباريات الجولة 17، قمة مرتقبة، وهي مباراة القادسية وكاظمة، حيث يبحث كاظمة عن التمسك بفرصته للفوز باللقب.

جدول الجولة 17 من الدوري الكويتي 2022

تنطلق مباريات جدول الدوري الكويتي 2022 الجولة 17 يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 بمباراتين، حيث يلتقي النادي العربي مع اليرموك، وفي نفس اليوم يلتقي الكويت مع الشباب، مباراة القادسية وكاظمة في الأسبوع 17 سوف تُقام يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 على استاد محمد الحمد، وفي نفس اليوم يلتقي السالمية مع الفحيحيل، تختتم مباريات تلك الجولة يوم الخميس مع مباراة التضامن والنصر.

من الجدير بالذكر ان نادي الكويت يتصدر جدول ترتيب الدوري الكويتي قبل الأسبوع 17 برصيد 36 نقطة، يليه نادي كاظمة في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ثم العربي والقادسية وكل فريق منهما لديه 29 نقطة، السالمية خامسًا برصيد 28 نقطة.

جدول الدوري الكويتي 2022
الجولة 17
المباراة الموعد الملعب
الثلاثاء 19 أبريل 2022
مباراة العربي واليرموك 10 مساء ملعب صباح السالم
مباراة الكويت والشباب 9.30 مساء استاد الكويت
الأربعاء 20 أبريل 2022
مباراة السالمية والفحيحيل 10 مساء ملعب ثامر
مباراة القادسية وكاظمة 10 مساء محمد الحمد
الخميس 21 أبريل 2022
مباراة التضامن والنصر 10 مساء استاد الصداقة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.. ومراكز الهلال والشارقة والقوة الجوية والريان…

أخبار الرياضة

جدول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.. والأندية المتأهلة لدور 4


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.