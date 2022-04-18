جدول الجولة 17 من الدوري الكويتي 2022.. مباراة مرتقبة بين القادسية وكاظمة

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الكويتي الممتاز STC، حيث تترقب الجماهير مواجهات حاسمة في تلك الجولة، من أهم مباريات هذا الأسبوع مباراة الكويت والشباب، حيث يبحث نادي الكويت من خلالها عن تعزيز صدارته لجدول الترتيب، في حين تشهد مباريات الجولة 17، قمة مرتقبة، وهي مباراة القادسية وكاظمة، حيث يبحث كاظمة عن التمسك بفرصته للفوز باللقب.

جدول الجولة 17 من الدوري الكويتي 2022

تنطلق مباريات جدول الدوري الكويتي 2022 الجولة 17 يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 بمباراتين، حيث يلتقي النادي العربي مع اليرموك، وفي نفس اليوم يلتقي الكويت مع الشباب، مباراة القادسية وكاظمة في الأسبوع 17 سوف تُقام يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 على استاد محمد الحمد، وفي نفس اليوم يلتقي السالمية مع الفحيحيل، تختتم مباريات تلك الجولة يوم الخميس مع مباراة التضامن والنصر.

من الجدير بالذكر ان نادي الكويت يتصدر جدول ترتيب الدوري الكويتي قبل الأسبوع 17 برصيد 36 نقطة، يليه نادي كاظمة في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ثم العربي والقادسية وكل فريق منهما لديه 29 نقطة، السالمية خامسًا برصيد 28 نقطة.