جدول الدوري الإنجليزي 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات أرسنال وتشيلسي وليفربول الجولة 4

يُقدم نادي أرسنال هذا الموسم من الدوري الإنجليزي عروضًا مبهرة، بقيادة مايكل أرتيتا ونخبة من النجوم الصاعدة، ودكة احتياطية واعدة، مما يجعل أرسنال هو المرشح الأقوى للبطولة الإنجليزية، ينافسه مان سيتي وليفريول وتشيلسي ومجموعة من الأندية العنيدة، ويسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023/2022 وجولته الرابعة، حيث يبحث أرسنال عن متابعة انتصاراته المستحقة، في حين يبحث ليفربول واليونايتد وويستهام إلى بداية طريق الانتصارات المأمولة.

جدول الدوري الإنجليزي 2023/2022 مواعيد مباريات الجولة 4

يُقام جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والجولة الرابعة من موسم 2023/2022 على يومين السبت والأحد 27 و28 أغسطس 2022، تُقام يوم السبت سبع مباريات، في حين تُقام الأحد ثلاث مباريات، بداية وافتتاحية الأسبوع الرابع من البريميرليج، مباراة مانشستر يونايتد والتي يحل فيها ضيفًا على ساوثهامبتون، سيحاول اليونايتد متابعة الاستفاقة، بعد فوزه في الجولة الماضية على ليفربول، يواجه طموح أصحاب الأرض، بعد تقديمهم عروض قوية في آخر جولتين.

ثاني مباريات جدول الدوري الإنجليزي ستكون على ملعب ستامفورد بريدج، عندما يستضيف تشيلسي المحبط من خسارته أمام ليدز بثلاثية فريق ليستر الذي يُقدم عروض سيئة منذ بداية الموسم، وضعته تلك العروض في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب البريميرليج برصيد نقطة واحدة، المباراة الثالثة في الدوري الإنجليزي يوم السبت، هي مباراة التألق بين برايتون وليدز، حيث نترقب من سيوقف تألق الآخر هذا الموسم.

مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي سوف تكون أمام بورنموث على ملعب الأنفيلد، وهي فرصة سانحة لنادي ليفربول لتحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم، مان سيتي سوف يستضيف كريستال بالاس العنيد في مانشستر.