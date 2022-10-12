جدول الدوري الكويتي “زين” 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة 7

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات الدوري الكويتي زين 2023 جدول مباريات الدوري الكويتي زين 2023

تنطلق جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري الكويتي الممتاز “دوري زين” بداية من يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 وتستمر حتى يوم السبت، وسوف يشهد جدول مباريات الدوري الكويتي 2023 في جولته السابعة مباريات هامة وقوية، سوف تنعكس على جدول الترتيب بالطبع، سواء في القمة أو القاع.

جدول الدوري الكويتي زين 2023 الجولة السابعة

مباراة القادسية والكويت القادمة ستكون قمة الجولة السابعة من جدول مباريات الدوري الكويتي زين 2023/2022، تُقام تلك المباراة يوم السبت 15 أكتوبر 2022، ستكون ختام مباريات تلك الجولة، مباراة العربي القادمة في دوري زين ستكون أمام الفحيحيل يوم الخميس في افتتاحية مباريات الأسبوع السابع، وفي نفس اليوم يلتقي الجهراء مع الساحل، يلعب كاظمة يوم الجمعة ضد التضامن.

جدول الدوري الكويتي 2023
الجولة 7
المباراة الموعد الملعب
الخميس 13 أكتوبر 2022
مباراة العربي والفحيحيل 5.45 مساء ملعب صباح السالم
مباراة الجهراء والساحل 8.05 مساء استاد الشباب
الجمعة 14 أكتوبر 2022
مباراة كاظمة والتضامن 5.45 مساء ملعب التضامن
مباراة السالمية والنصر 8.05 مساء ملعب ثامر
السبت 15 أكتوبر 2022
مباراة القادسية والكويت 7.05 مساء استاد جابر الأحمد
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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