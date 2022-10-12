جدول الدوري الكويتي “زين” 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة 7
تنطلق جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري الكويتي الممتاز “دوري زين” بداية من يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 وتستمر حتى يوم السبت، وسوف يشهد جدول مباريات الدوري الكويتي 2023 في جولته السابعة مباريات هامة وقوية، سوف تنعكس على جدول الترتيب بالطبع، سواء في القمة أو القاع.
جدول الدوري الكويتي زين 2023 الجولة السابعة
مباراة القادسية والكويت القادمة ستكون قمة الجولة السابعة من جدول مباريات الدوري الكويتي زين 2023/2022، تُقام تلك المباراة يوم السبت 15 أكتوبر 2022، ستكون ختام مباريات تلك الجولة، مباراة العربي القادمة في دوري زين ستكون أمام الفحيحيل يوم الخميس في افتتاحية مباريات الأسبوع السابع، وفي نفس اليوم يلتقي الجهراء مع الساحل، يلعب كاظمة يوم الجمعة ضد التضامن.
|جدول الدوري الكويتي 2023
|الجولة 7
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|الخميس 13 أكتوبر 2022
|مباراة العربي والفحيحيل
|5.45 مساء
|ملعب صباح السالم
|مباراة الجهراء والساحل
|8.05 مساء
|استاد الشباب
|الجمعة 14 أكتوبر 2022
|مباراة كاظمة والتضامن
|5.45 مساء
|ملعب التضامن
|مباراة السالمية والنصر
|8.05 مساء
|ملعب ثامر
|السبت 15 أكتوبر 2022
|مباراة القادسية والكويت
|7.05 مساء
|استاد جابر الأحمد