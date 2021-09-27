جدول الدوري الكويتي 2022/2021 ومواعيد مباريات العربي والقادسية وكاظمة والكويت بطولة STC

يبدو أن الموسم الكروي الكويتي 2022 سوف يكون في منتهى القوة والتنافسية بين الأندية المشاركة، وقد بدأ الموسم بمواجهات ممتازة في كأس الأمير، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول الدوري الكويتي 2022/2021، حيث يدخل النادي العربي البطولة للدفاع عن لقبه، وينافسه القادسية والكويت، يتقاسم العربي والقادسية قمة جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزًا بالدوري الكويتي، حيث حقق كل فريق منهما تلك البطولة 17 مرة، بينما فاز نادي الكويت بالدوري 16 مرة، السالمية وكاظمة حقق كل منهما البطولة 4 مرات، بينما فاز الجهراء بالدوري مرة واحدة.

جدول الدوري الكويتي 2022/2021 مباريات العربي والقادسية والكويت

كما ذكرنا، فقد بدأ الموسم الكروي في دولة الكويت ببطولة كأس الأمير خلال شهر سبتمبر، وتبدأ مباريات البطولة التنشيطية في أكتوبر، على أن يبدأ الدوري الكويتي 2022 يوم 3 نوفمبر 2021 وانطلاق مباريات الجولة الأولى، الأندية المشاركة في جدول الدوري الكويتي هي: العربي، القادسية، الكويت، كاظمة، السالمية، الشباب، اليرموك، الفحيحيل، النصر، التضامن.

يبدأ النادي العربي مشوار الدفاع عن لقبه في جدول الدوري الكويتي 2022 بلقاء نادي التضامن على ملعب الأخضر، في حين يلتقي الكويت مع نادي اليرموك، ويتقابل القادسية مع الشباب، ومن ضمن مباريات الجولة الأولى اللقاء القوي بين النصر والسالمية، ومباراة كاظمة ضد الفحيحيل.