بعد فوز الأهلي في مباراة اليوم..تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

قام النادي الأهلي اليوم باستغلال فوزا غاليا على فريق النجوم في المباراة التي انتهت منذ قليل، حيث فاز الأهلي بهدفين نظيفين وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مباريات الدوري المصري، على الجانب الآخر تعادل فريق بيراميدز مع ضيفه المصري البورسعيدي، وذلك في المباراة المؤجلة ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مباريات الدوري المصري.

الأهلي يتصدر جدول الدوري المصري

وبعد أن فاز الأهلي في مباراة اليوم، احتل الأهلي مركز الصدارة برصيد أهداف يبلغ 67 نقطة، يليه فريق نادي بيراميدز برصيد نقاط 65 نقطة، وقد حصل الأهلي على هذه النقاط من لعب 29 مباراة، فاز في 21 مباراة، وتعادل في 4 مباريات انهزم في 4 مباريات أخرى.

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أما بالنسبة لفريق بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري، فقد حصل على نقاطه من لعب 31 مباراة، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 11 مباراة، وخسر مباراتين، جدير بالذكر أن الأهلي متبقي له حتى الآن 5 مباريا حتى نهاية مباريات الدوري المصري، ولا يزال الصراع مستمر بين الأهلي وبيراميدز على صدارة الدوري المصري والتتويج بالكأس نهاية الموسم.

أما بالنسبة لفريق الزمالك الذي يحتل المركز الثالث فقد لعب 27 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 وخسر في سبعة مباريات، ولا يزال السباق مستمر وقد يحمل العديد من المفاجأت.