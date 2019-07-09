جدول الدور ربع النهائي أمم أفريقيا 2019 || وبيان المنتخبات الصاعدة للدور 8 والمودعة البطولة

اقتربت محطات البطولة الافريقية بنسختها 32 من النهاية، حيث انتهى الدور 16 أمس الاثنين 8 -7- 2019، وحسم اللقاء في الدور الستة عشر بوداع 8 منتخبات للبطولة، وصعود ثمانية أخرى للدور الربع نهائي، ونقدم لكم الآن جدول الدور ربع النهائي أمم أفريقيا 2019 بين المنتخبات الصاعدة، حيث انتهت البطولة لمنتخب مصر، ومنتخب المغرب بخسارة كل منتخب في مبارياته الأخيرة، ومجموعة مصر بأكملها ودعت البطولة في الدور الستة عشر.

جدول الدور ربع النهائي أمم أفريقيا 2019

تنطلق مباريات الدور الثمانية بين المنتخبات المتأهلة من مباريات الدور 16 بطولة كاس الامم الافريقية 2019 يومي الأربعاء والخميس القادمين، لتحديد المنتخبات الصاعدة للدور قبل النهائي، وقد استطاع المنتخبين العربيين الجزائر وتونس من الصعود للدور ربع نهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 باستضافة مصر للبطولة، والمقرر لها الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل 2019.

تفاصيل جدول مباريات الدور 8 كاس أمم أفريقيا

سبق ووضعنا تقرير شامل بطولة أمم أفريقيا 2019 في دور المجموعات، واليكم بيان تفصيلي للمباريات المقبلة

التاريخ المنتخبات المشاركة التوقيت الملعب النتيجة الأربعاء 10/ 7/ 2019 السنغال× بنين 6:00 م 30 يونيو الأربعاء 10/ 7/ 2019 نيجيريا× جنوب أفريقيا 9:00 م ستاد القاهرة الخميس 11/ 7/ 2019 ساحل العاج× الجزائر 6:00 م قناة السويس الجديد الخميس 11/ 7/ 2019 مدغشقر× تونس 9:00 م الإنتاج الحربي

المنتخبات الموعدة للبطولة بالدور 11

منتخب المغرب منتخب أوغندا منتخب الكاميرون منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا منتخب مالي منتخب غانا

موعد مباريات الدور نصف النهائي

كما تقرر إقامة مباريات الدور النصف نهائي بطولة كاس الامم الافريقية يوم الأحد 14/ 7/ 2019 بين المنتخبات المتأهلة من الدور الثمانية، وذلك قي موعدين الساعة 6:00 مساءً، والساعة 9:00 مساءً.