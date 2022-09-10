جدول السوبر المصري لكرة اليد 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وسبورتنج

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن جدول مواعيد مباريات كأس السوبر المصري لليد 2022 والذي يجمع بين الثلاثي الأهلي والزمالك وسبورتنج، كما أعلن الاتحاد عن نظام المسابقة وكيفية تحديد الفائز، تُقام مباريات السوبر المصري لكرة اليد على مدار ثلاثة أيام من اليوم السبت حتى الإثنين بواقع مباراة في اليوم الواحد، وسوف تشهد البطولة مباريات قوية وقمة في المنافسة لحسم هذا اللقب المهم للأندية المشاركة.

مباريات السوبر المصري لكرة اليد 2022.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

بخصوص القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري لكرة اليد 2022 حتى الآن لم يتم الكشف بصورة رسمية هل البطولة مذاعة أم غير مذاعة، وسنتابع معكم هذا في تغطية مستمرة، تُقام مباريات البطولة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وتعتبر تلك البطولة واحدة من أقوى البطولات في القارة الإفريقية في لعبة كرة اليد.

جدول مباريات السوبر المصري لكرة اليد 2022

نظام البطولة، أن كل مباراة من المباريات الثلاثة يجب أن تنتهي بفائز وخاسر، الفريق الفائز يحصل على ثلاث نقاط، الخاسر يحصل على نقطة واحدة، صاحب أعلى رصيد في البطولة يحصل على كأس السوبر، تقام كل المباريات في التاسعة مساء بتوقيت مصر.