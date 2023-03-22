جدول الكأس الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023 في قطر.. مواعيد مباريات العراق والسعودية والكويت والإمارات

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023 جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023

تنطلق اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 بطولة قطر الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية بمشاركة 10 منتخبات عربية وآسيوية قوية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات منتخبات العراق والسعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات الأولمبية في جدول كأس قطر للمنتخبات تحت 23 سنة 2023، البطولة ستكون خير إعداد لتلك المنتخبات للتصفيات الآسيوي القادمة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023

تُقام مواعيد جدول الكأس الدولية للمنتخبات الأولمبية في قطر 2023 على ثلاث جولات جولة أولى يوم 22 مارس، جولة ثانية يوم 25 مارس، الجولة الثالثة ستكون لتحديد المراكز من 1 إلى 10، جدول مباريات العراق الأولمبي في بطولة قطر الدولية يبدأ اليوم بمواجهة فيتنام، ثم مواجهة كوريا الجنوبية، الجولة الأولى سوف تشهد مباراة قطر والإمارات الأولمبي، على أن يلتقي العنابي في الجولة الثانية مع تايلاند، والإمارات الأولمبي يواجه فيتنام.

جدول كأس الدوحة الدولية 2023 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة
المباراة الموعد
الأربعاء 22 مارس 2023
مباراة قطر والإمارات 10 مساء بتوقيت قطر
مباراة السعودية وتايلاند 8.30 مساء بتوقيت السعودية
مباراة عمان وكوريا الأولمبي 9.30 مساء بتوقيت مسقط
مباراة العراق وفيتنام الأولمبي 10.45 مساء بتوقيت العراق
مباراة الكويت وقيرغيزستان تحت 23 10.45 مساء بتوقيت الكويت
السبت 25 مارس 2023
مباراة قطر وتايلاند 10 مساء بتوقيت قطر
مباراة الإمارات وفيتنام 8.30 مساء بتوقيت دبي
مباراة العراق وكوريا 8.30 مساء بتوقيت العراق
مباراة السعودية والكويت الأولمبي 11 مساء بتوقيت الكويت والسعودية
مباراة عمان وقيرغيزستان 11 مساء بتوقيت مسقط
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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