جدول الكأس الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023 في قطر.. مواعيد مباريات العراق والسعودية والكويت والإمارات
تنطلق اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 بطولة قطر الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية بمشاركة 10 منتخبات عربية وآسيوية قوية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات منتخبات العراق والسعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات الأولمبية في جدول كأس قطر للمنتخبات تحت 23 سنة 2023، البطولة ستكون خير إعداد لتلك المنتخبات للتصفيات الآسيوي القادمة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.
جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023
تُقام مواعيد جدول الكأس الدولية للمنتخبات الأولمبية في قطر 2023 على ثلاث جولات جولة أولى يوم 22 مارس، جولة ثانية يوم 25 مارس، الجولة الثالثة ستكون لتحديد المراكز من 1 إلى 10، جدول مباريات العراق الأولمبي في بطولة قطر الدولية يبدأ اليوم بمواجهة فيتنام، ثم مواجهة كوريا الجنوبية، الجولة الأولى سوف تشهد مباراة قطر والإمارات الأولمبي، على أن يلتقي العنابي في الجولة الثانية مع تايلاند، والإمارات الأولمبي يواجه فيتنام.
|جدول كأس الدوحة الدولية 2023 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة
|المباراة
|الموعد
|الأربعاء 22 مارس 2023
|مباراة قطر والإمارات
|10 مساء بتوقيت قطر
|مباراة السعودية وتايلاند
|8.30 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة عمان وكوريا الأولمبي
|9.30 مساء بتوقيت مسقط
|مباراة العراق وفيتنام الأولمبي
|10.45 مساء بتوقيت العراق
|مباراة الكويت وقيرغيزستان تحت 23
|10.45 مساء بتوقيت الكويت
|السبت 25 مارس 2023
|مباراة قطر وتايلاند
|10 مساء بتوقيت قطر
|مباراة الإمارات وفيتنام
|8.30 مساء بتوقيت دبي
|مباراة العراق وكوريا
|8.30 مساء بتوقيت العراق
|مباراة السعودية والكويت الأولمبي
|11 مساء بتوقيت الكويت والسعودية
|مباراة عمان وقيرغيزستان
|11 مساء بتوقيت مسقط