جدول بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الكويت والقادسية والنور والعربي والوكرة

تستضيف مدينة حيدر آباد الهندية بطولة كأس آسيا للأندية لكرة اليد بداية من يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 بمشاركة ثمانية أندية هم أبطال اللعبة، حيث نُقدم لكم جدول مباريات بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022 ومواعيد مباريات الكويت والقادسية بطل ووصيف الدوري الكويتي لكرة اليد، والنور السعودي، والعربي والوكرة أبطال قطر، والنجمة البحريني ومس كيرمان الإيراني، تي سبورتس الهندي، البطولة مؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

جدول بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022

قسمت القرعة الأندية المشاركة على مجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي، جدول مباريات الكويت في بطولة كأس آسيا لكرة اليد يبدأ يوم الخميس 23 يونيو 2022 بمواجهة هامة أمام الوكرة القطري، في حين يبدأ نادي القادسية مشواره في كأس آسيا لليد ضمن المجموعة الأولى يوم الأربعاء 22 يونيو بمقابلة تي سبورتس الهندي، مجموعات آسيا لليد 2022 هي:

المجموعة الأولى: القادسية الكويتي – العربي القطري – النور السعودي – تي سبورتس الهندي.

المجموعة الثانية: الكويت الكويتي – مس كيرمان الإيراني – الوكرة القطري – النجمة البحريني.