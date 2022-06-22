جدول بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الكويت والقادسية والنور والعربي والوكرة

بواسطة محمود عطا الله
جدول بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022 جدول بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022

تستضيف مدينة حيدر آباد الهندية بطولة كأس آسيا للأندية لكرة اليد بداية من يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 بمشاركة ثمانية أندية هم أبطال اللعبة، حيث نُقدم لكم جدول مباريات بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022 ومواعيد مباريات الكويت والقادسية بطل ووصيف الدوري الكويتي لكرة اليد، والنور السعودي، والعربي والوكرة أبطال قطر، والنجمة البحريني ومس كيرمان الإيراني، تي سبورتس الهندي، البطولة مؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

جدول بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022

قسمت القرعة الأندية المشاركة على مجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي، جدول مباريات الكويت في بطولة كأس آسيا لكرة اليد يبدأ يوم الخميس 23 يونيو 2022 بمواجهة هامة أمام الوكرة القطري، في حين يبدأ نادي القادسية مشواره في كأس آسيا لليد ضمن المجموعة الأولى يوم الأربعاء 22 يونيو بمقابلة تي سبورتس الهندي، مجموعات آسيا لليد 2022 هي:
المجموعة الأولى: القادسية الكويتي – العربي القطري – النور السعودي – تي سبورتس الهندي.
المجموعة الثانية: الكويت الكويتي – مس كيرمان الإيراني – الوكرة القطري – النجمة البحريني.

جدول بطولة آسيا للأندية لكرة اليد 2022
الأربعاء 22 يونيو 2022
مباراة العربي والنور 1.30 ظهر بتوقيت قطر
مباراة القادسية وتي سبورتس 3.30 مساء بتوقيت الكويت
الخميس 23 يونيو 2022
مباراة النجمة ومس كيرمان 1.30 ظهرا بتوقيت البحرين
مباراة الكويت والوكرة 3.30 مساء بتوقيت الكويت
الجمعة 24 يونيو 2022
مباراة القادسية والنور 1.30 ظهرا بتوقيت الكويت
مباراة العربي وتي سبورتس 3.30 مساء بتوقيت قطر
السبت 24 يونيو 2022
مباراة الوكرة ومس كيرمان 1.30 ظهرا بتوقيت البحرين
مباراة الكويت والنجمة 3.30 مساء بتوقيت الكويت
الأحد 25 يونيو 2022
مباراة النور وتي سبورتس 1.30 ظهرا بتوقيت السعودية
مباراة القادسية والعربي 4 مساء بتوقيت الكويت
الإثنين 26 يونيو 2022
مباراة الوكرة والنجمة 1.30 ظهرا بتوقيت البحرين
مباراة الكويت ومس كيرمان 3.30 مساء بتوقيت الكويت
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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