جدول بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023 ونتائج مباريات فردي الرجال

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات بطولة ويمبلدون للتنس 2023 فردي الرجال تلك البطولة التي بدأت رسميًا في مدينة ميلبورن، ونبدأ معكم جدول المباريات من دور الستة عشر (ثمن النهائي)، كما سنتابع معكم نتائج المباريات، حامل لقب البطولة رافائيل نادال لكنه خرج مبكرًا من البطولة بعد خسارته من الأمريكي ماكدونالد، اللاعب الأكثر فوزًا بتلك البطولة هو الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

جدول بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023 فردي رجال

تنطلق مواعيد دور 16 من جدول مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بداية من يوم الأحد 22 يناير 2023، ومنافسات قوية مرتقبة، أولى مباريات ثمن النهائي سوف تجمع بين الروسي خاشانوف المصنف رقم 18 مع الياباني المصنف رقم 31 نيشوكا، ويلتقي المجري هوركاش مع الأمريكي كوردا، مباراة قوية سوف تجمع اليوناني تيتيباس المصنف الثالث مع الإيطالي سينر وستكون مباراة قوية.

ربع مباريات ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2023 سوف تجمع بين الكندي ألياسيم المصنف رقم 6 مع التشيكي يري ليتشكا المصنف رقم 71، نوفاك ديوكوفيتش تنتظره مباراة قوية في دور 32 أمام البلغاري ديمتروف.