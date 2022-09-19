جدول بطولة الأردن الدولية الودية 2022 لكرة القدم.. مواعيد مباريات العراق وعمان وسوريا

بواسطة محمود عطا الله
جدول بطولة الأردن الدولية الودية 2022 جدول بطولة الأردن الدولية الودية 2022

تُنظم مملكة الأردن بطولتها الدولية لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الحالية وتُلعب مباريات البطولة من 23 حتى 26 سبتمبر الجاري، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات بطولة الأردن الدولية الودية 2022 لكرة القدم بمشاركة أربعة منتخبات عربية وهي الأردن البلد المنظم وسلطنة عمان والعراق وسوريا، البطولة دولية وسوف تُساهم نتائجها في تحسين ترتيب المنتخبات الفائزة في التصنيف العالمي للعبة.

جدول بطولة الأردن الدولية الودية 2022 لكرة القدم

نظام جدول مباريات بطولة الأردن الدولية الودية 2022 لكرة القدم هو أن تُقام البطولة على يومين، في اليوم الأول، يلتقي منتخب العراق مع منتخب عمان، كما يشهد اليوم الأول مباراة سوريا والأردن، اليوم الثاني للبطولة، سوف يشهد مباراة الخاسرين على المركز الثالث، في حين يلتقي الفائزين من اليوم الأول في المباراة النهائية للبطولة.

المنتخبات المشاركة في جدول مباريات البطولة سوف تلعب بقوامها وتشكيلها الأساسي، مما يعني أن البطولة سوف تشهد منافسات ثرية فنيًأ وبدنيًا، من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباريات بطولة الأردن الدولية الودية 2022 هي القناة الأردنية الرياضية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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