جدول بطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس 2022 لكرة اليد.. مواعيد مباريات السالمية والكويت ومضر والأهلي

بواسطة محمود عطا الله
جدول البطولة الخليجية للأندية لكرة اليد جدول البطولة الخليجية للأندية لكرة اليد

تستضيف دولة الكويت البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد 2022 النسخة رقم 38 بمشاركة 7 أندية أبطال دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول كأس الخليج لكرة اليد 2022 للأندية الأبطال، تشارك في البطولة أندية: الكويت الكويتي، السالمية الكويتي، مضر السعودي، النجمة البحريني، الأهلي القطري، مسقط العماني، الجزيرة الإماراتي.

جدول البطولة الخليجية لكرة اليد الأندية الأبطال 2022

قسمت القرعة الأندية المشاركة على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى السالمية والنجمة ومضر، في حين تضم المجموعة الثانية أندية الكويت والجزيرة والأهلي ومسقط، تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس الخليج 2022 لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس يوم السبت 4 يونيو 2022 بثلاث مباريات، تُختتم البطولة يوم الأحد 12 يونيو بالمباراة النهائية للبطولة.

جدول البطولة الخليجية للأندية لكرة اليد 2022
المباراة الموعد
السبت 4 يونيو 2022
مباراة الجزيرة والأهلي الساعة 4 مساء
مباراة السالمية ومضر الساعة 6 مساء
مباراة الكويت ومسقط الساعة 8 مساء
الأحد 5 يونيو 2022
مباراة مسقط والأهلي الساعة 5 مساء
مباراة الكويت والجزيرة الساعة 7 مساء
الإثنين 6 يونيو 2022
مباراة مسقط والجزيرة الساعة 7 مساء
مباراة النجمة ومضر الساعة 7 مساء
الثلاثاء 7 يونيو 2022
مباراة السالمية والنجمة الساعة 5 مساء
مباراة الكويت والأهلي الساعة 7 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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