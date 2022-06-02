جدول بطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس 2022 لكرة اليد.. مواعيد مباريات السالمية والكويت ومضر والأهلي

تستضيف دولة الكويت البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد 2022 النسخة رقم 38 بمشاركة 7 أندية أبطال دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول كأس الخليج لكرة اليد 2022 للأندية الأبطال، تشارك في البطولة أندية: الكويت الكويتي، السالمية الكويتي، مضر السعودي، النجمة البحريني، الأهلي القطري، مسقط العماني، الجزيرة الإماراتي.

جدول البطولة الخليجية لكرة اليد الأندية الأبطال 2022

قسمت القرعة الأندية المشاركة على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى السالمية والنجمة ومضر، في حين تضم المجموعة الثانية أندية الكويت والجزيرة والأهلي ومسقط، تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس الخليج 2022 لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس يوم السبت 4 يونيو 2022 بثلاث مباريات، تُختتم البطولة يوم الأحد 12 يونيو بالمباراة النهائية للبطولة.