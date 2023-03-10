جدول بطولة الدوحة الدولية 2023 للمنتخبات الأولمبية.. مواعيد مباريات العراق وعمان والسعودية وقطر والكويت

يشهد شهر مارس الجاري بطولة قطر الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة بمشاركة 10 منتخبات عربية وآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول بطولة الدوحة الدولية 2023 للمنتخبات الأولمبية، ومواعيد مباريات العراق وعمان والسعودية والكويت وقطر والإمارات وباقي المنتخبات المشاركة، البطولة ستكون استعداد جيد لبطولة آسيا القادمة للمنتخبات الأولمبية ولدورة الألعاب الآسيوية والتي تُقام في سبتمبر 2023 بالصين.

جدول بطولة الدوحة الدولية 2023 للمنتخبات الأولمبية

مواعيد جدول مباريات بطولة كأس الدوحة الدولية 2023 للمنتخبات الأولمبية في قطر سوف تكون على ثلاث جولات كل جولة تُقام في يوم، الجولة الأولى تشهد خمس مباريات، الجولة الثانية نفس العدد، الجولة الثالثة سوف تشهد مباريات تحديد المراكز من 1 إلى 10، عليه سوف يخوض كل منتخب ثلاث مباريات، مباريات الجولة الأولى يوم 22 مارس 2023 سوف تشهد مباراة العراق وفيتنام الأولمبي، مباراة عمان وكوريا الجنوبية، مباراة السعودية وتايلاند تحت 23، مباراة قطر والإمارات، مباراة الكويت الأولمبي وقيرغيزستان.

مباريات الجولة الثانية من كأس الدوحة الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023 سوف تُقام يوم 25 مارس 2023، وتشهد مباراة قطر وتايلاند، مباراة الإمارات وفيتنام، مباراة العراق وكوريا الجنوبية الأولمبي، مباراة السعودية والكويت، مباراة عمان وقيرغيزستان.