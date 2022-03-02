جدول بطولة دبي الدولية 2022 للمنتخبات الأولمبية تحت 23.. تعرف على مواعيد مباريات العراق وقطر والسعودية والإمارات

تنطلق بطولة دبي الدولية للمنتخبات تحت 23 سنة من يوم 23 مارس 2022 بمشاركة 10 منتخبات عربية وآسيوية إلى جانب منتخب أوروبي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية 2022، ونستعرض مواعيد تلك البطولة، والتي تعتبر أفضل إعداد للمنتخبات التي تستعد للمشاركة في كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة والذي ينطلق في دولة أوزبكستان في الصيف القادم.

جدول بطولة دبي الدولية 2022 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة

ينطلق جدول بطولة دبي 2022 للمنتخبات الأولمبية بخمسة مباريات يوم 23 مارس الجاري، حيث تُقام البطولة على ثلاث جولات، يلعب كل منتخب جولتين أولى وثانية، في حين تُقام الجولة الثالثة يوم 29 مارس للمنتخبات صاحبة أعلى نقاط، مباريات منتخب العراق الأولمبي في بطولة دبي الودية تبدأ بمواجهة فيتنام، على أن يلتقي المنتخب العراقي يوم 26 مع منتخب السعودية، منتخب الإمارات الأولمبي يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة الصين ثم أوزبكستان.

جدول مباريات قطر تحت 23 سنة في بطولة دبي للمنتخبات الأولمبية يبدأ بمواجهة مع تايلاند ثم تنتظره مباراة قوية أمام اليابان، منتخب السعودية الأولمبي يفتتح مسيرته في دبي بمقابلة أوزبكستان ثم العراق، يشارك في تلك البطولة منتخب كرواتيا.