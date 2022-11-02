جدول بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022.. مواعيد مباريات السعودية وقطر وسوريا وعمان

تستضيف مدينة جدة السعودية بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية خلال الفترة من 3 حتى 15 نوفمبر 2022 بمشاركة ستة منتخبات أولمبية من أعضاء الاتحاد، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة ومواعيد مباريات السعودية وقطر وسوريا وعمان والبحرين ولبنان الأولمبي، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين، مجموعات البطولة هي:

المجموعة الأولى: قطر وعمان ولبنان.

المجموعة الثانية: السعودية وسوريا والبحرين.

جدول بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية

مواعيد جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية (دور المجموعات) سوف تُقام على مدار ثلاثة أيام 3 و 6 و 9 نوفمبر 2022، مباريات منتخب قطر الأولمبي سوف تبدأ من اليوم الافتتاحي ولقاء ضد لبنان، على أن تكون مباراة منتخب قطر تحت 23 سنة أمام عمان يوم 9 نوفمبر، مباريات السعودية الأولمبي تبدأ يوم 6 ولقاء ضد سوريا، المباراة الثانية ستكون السعودية والبحرين.

مباراة عمان ولبنان الأولمبي ستقام يوم 6 نوفمبر، بعد نهاية دور المجموعات من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، يذكر أن بطل النسخة الماضية منتخب الأردن يغيب عن النسخة الحالية، وكان وصيف النسخة الماضية هو المنتخب السعودي.