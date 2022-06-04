جدول بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الكويت والسعودية وعمان والعراق

انطلقت بطولة غرب آسيا لكرة الصالات للرجال من اليوم السبت 4 يونيو حتى يوم الإثنين 13 يونيو 2022 والتي تُقام على صالة نادي النصر بدولة الكويت، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 ومواعيد مباريات السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات والعراق والبحرين وكل المنتخبات المشاركة في النسخة الرابعة، يذكر أن النسخة الثالثة من تلك البطولة أقيمت عام 2012 وفازت بها إيران.

جدول بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت

يشارك في البطولة ثمانية منتخبات، قسمت القرعة تلك المنتخبات على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى الكويت والسعودية والعراق وفلسطين، في حين يلعب في المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وعمان والبحرين ولبنان، ينطلق جدول مباريات بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 للرجال بمباراتين حيث يلتقي منتخب الكويت مع العراق، ومباراة السعودية وفلسطين، وفي ثاني أيام البطولة الأحد 5 يونيو 2022 تلتقون مع مباراة عمان والإمارات لكرة الصالات ومبارات البحرين ولبنان.

جدول بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022

السبت 4 يونيو 2022

مباراة السعودية وفلسطين لكرة الصالات الساعة 4 مساء.

مباراة الكويت والعراق لكرة الصالات الساعة 7.30 مساء.

الأحد 5 يونيو 2022

مباراة البحريين ولبنان الساعة 4 مساء.

مباراة الإمارات وعمان الساعة 7.30 مساء.

الإثنين 6 يونيو 2022

مباراة العراق وفلسطين الساعة 4 مساء.

مباراة الكويت والسعودية الساعة 7.30 مساء.

الثلاثاء 7 يونيو 2022

مباراة الإمارات ولبنان الساعة 4 مساء.

مباراة عمان والبحرين لكرة الصالات الساعة 7.30 مساء.

الأربعاء 8 يونيو 2022

مباراة الكويت وفلسطين الساعة 4 مساء.

مباراة السعودية والعراق الساعة 7.30 مساء.

الخميس 9 يونيو 2022

مباراة الإمارات والبحرين الساعة 4 مساء.

مباراة عمان ولبنان الساعة 7.30 مساء.