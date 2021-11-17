جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021.. مواعيد مباريات العراق وسوريا والكويت واليمن والإمارات

بواسطة محمود عطا الله
جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 بالعراق جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 بالعراق

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 التي تستضيفها العراق بداية من يوم 20 نوفمبر 2021 الجاري، كما نقدم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات العراق واليمن والأردن وسوريا والكويت والإمارات للشباب وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، تشارك في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 تسعة منتخبات، قسمتهم القرعة على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى 5 منتخبات، والثانية أربعة.
المجموعة الأولى: العراق، الكويت، اليمن، فلسطين، البحرين.
المجموعة الثانية: سوريا، الأردن، الإمارات، لبنان.

جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 للمنتخبات تحت 18 سنة

البطولة الحالية هي النسخة الثانية لتلك الفئة السنية، وقد أقيمت النسخة الأولى بفلسطين عام 2019 وفاز بها المنتخب العراقي، يبدأ جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 يوم 20 نوفمبر بمباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى بين فلسطين والبحرين، والثانية مباراة العراق والكويت للشباب، تقام مباريات المجموعة الأولى على ملعب البصرة الدولي، في حين تُقام مباريات المجموعة الثانية على ملعب أربيل.

جدول كأس غرب آسيا للشباب 2021 المجموعة الثانية يبدأ يوم 23 نوفمبر 2021، مع مباراة سوريا ولبنان للشباب، تليها مباراة مباراة الإمارات والأردن للشباب، يذكر أن بطل المجموعة الأولى يلتقي مع بطل المجموعة الثانية في المباراة النهائية.

جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 تحت 18
المباراة الموعد بتوقيت السعودية والعراق وسوريا المجموعة
السبت 20 نوفمبر 2021
مباراة فلسطين والبحرين للشباب 5 مساء A
لعبة العراق والكويت للشباب 8 مساء A
الإثنين 22 نوفمبر 2021
مباراة العراق والبحرين 5 مساء A
مباراة الكويت واليمن للشباب 8 مساء A
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
لعبة سوريا ولبنان للشباب 5 مساء B
مباراة الإمارات والأردن 8 مساء B
الأربعاء 24 نوفمبر 2021
مباراة اليمن وفلسطين للشباب 5 مساء A
مباراة الكويت والبحرين 8 مساء A
الخميس 25 نوفمبر 2021
مباراة الإمارات ولبنان 5 مساء B
مباراة سوريا والأردناللشباب 8 مساء B
الجمعة 26 نوفمبر 2021
مباراة الكويت وفلسطين 5 مساء A
مباراة العراق واليمن للشباب 8 مساء A
السبت 27 نوفمبر 2021
لعبة سوريا والإمارات للشباب 5 مساء B
مباراة لبنان والأردن 8 مساء B
الأحد 28 نوفمبر 2021
مباراة اليمن والبحرين للشباب 5 مساء A
مباراة العراق وفلسطين 8 مساء A
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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