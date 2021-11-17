جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021.. مواعيد مباريات العراق وسوريا والكويت واليمن والإمارات

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 التي تستضيفها العراق بداية من يوم 20 نوفمبر 2021 الجاري، كما نقدم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات العراق واليمن والأردن وسوريا والكويت والإمارات للشباب وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، تشارك في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 تسعة منتخبات، قسمتهم القرعة على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى 5 منتخبات، والثانية أربعة.

المجموعة الأولى: العراق، الكويت، اليمن، فلسطين، البحرين.

المجموعة الثانية: سوريا، الأردن، الإمارات، لبنان.

جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 للمنتخبات تحت 18 سنة

البطولة الحالية هي النسخة الثانية لتلك الفئة السنية، وقد أقيمت النسخة الأولى بفلسطين عام 2019 وفاز بها المنتخب العراقي، يبدأ جدول بطولة غرب آسيا للشباب 2021 يوم 20 نوفمبر بمباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى بين فلسطين والبحرين، والثانية مباراة العراق والكويت للشباب، تقام مباريات المجموعة الأولى على ملعب البصرة الدولي، في حين تُقام مباريات المجموعة الثانية على ملعب أربيل.

جدول كأس غرب آسيا للشباب 2021 المجموعة الثانية يبدأ يوم 23 نوفمبر 2021، مع مباراة سوريا ولبنان للشباب، تليها مباراة مباراة الإمارات والأردن للشباب، يذكر أن بطل المجموعة الأولى يلتقي مع بطل المجموعة الثانية في المباراة النهائية.