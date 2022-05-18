جدول بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية “جازان 2022” والقنوات الناقلة للمباريات

تستضيف مدينة جازان السعودية النسخة الثانية من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022 بمشاركة سبعة منتخبات من أعضاء الاتحاد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول المباريات والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022، تُقام البطولة من 18 حتى 23 مايو 2022 الجاري.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022

أعلن الاتحاد، أن القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية هي قناة اتحاد غرب آسيا الرسمية على اليوتيوب وهي:

https://www.youtube.com/c/westasianfootballfederation

هذا وقد قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في البطولة على مجموعتين هما:

المجموعة الأولى: الإمارات، الكويت، لبنان، عمان.

المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، فلسطين.

جدول بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022 جازان

نظام البطولة، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية دور المجموعات بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، جدول مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية 2022 هو:

الأربعاء 18 مايو 2022

– مباراة الإمارات وعمان 5 مساء.

– مباراة الكويت ولبنان 6.30 مساء.

– مباراة فلسطين والسعودية 8 مساء.

الخميس 19 مايو 2022

– مباراة عمان والكويت 5 مساء

– مباراة البحرين وفلسطين 6.30 مساء

– مباراة لبنان والإمارات 8 مساء.

الجمعة 20 مايو 2022

– مباراة الإمارات والكويت 5 مساء.

– مباراة لبنان وعمان 6.30 مساء.

– مباراة السعودية والبحرين 8 مساء.