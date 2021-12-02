جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2021.. مواعيد مباريات السعودية والعراق وسوريا واليمن تحت 17 سنة

تنطلق بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة من يوم 5 ديسمبر الجاري في مدينة الدمام السعودية وتستمر حتى يوم 15 ديسمبر بمشاركة تسعة منتخبات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة ومواعيد مباريات السعودية واليمن والعراق وسوريا والإمارات للناشئين وباقي المنتخبات المشاركة، قسمت القرعة تلك المنتخبات على ثلاث مجموعات كل مجموعة بها ثلاث منتخبات.

جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة

النسخة الحالية من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 هي النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا لتلك الفئة السنية، النسخة الماضية من البطولة أقيمت في الأردن 2019، وفاز بها المنتخب السعودي، وجاء منتخب الأردن في المركز الثاني، هذا وفي النسخة الحالية تقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى قبل النهائي أبطال المجموعات، وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، مجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 هي:

المجموعة الأولى: السعودية، العراق، لبنان.

المجموعة الثانية: سوريا، الإمارات، فلسطين.

المجموعة الثالثة: اليمن، الأردن، البحرين.

تنطلق مباريات جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بثلاث مباريات يوم 5 ديسمبر 2021، حيث يلتقي منتخب السعودية للناشئين مع نظيره منتخب لبنان تحت 17 سنة على ملعب نادي النهضة بالدمام، وفي نفس اليوم يفتتح منتخب سوريا للناشئين تحت 17 سنة مشوار البطولة بمواجهة الإمارات، مباريات العراق للناشئين تبدأ يوم 7 ديسمبر ولقاء منتخب لبنان، جدول مباريات منتخب اليمن للناشئين يبدأ من يوم 7 بمباراة ضد الأردن، منتخب اليمن تحت 17 خاض معسكر داخلي قبل السفر إلى السعودية.