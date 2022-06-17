جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2022.. مواعيد مباريات اليمن والعراق وسوريا وعمان والكويت تحت 16 سنة

بواسطة محمود عطا الله
جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2022

تستضيف مدينة العقبة الأردنية كأس بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 16 سنة 2022 خلال الفترة من 21 حتى 30 يونيو 2022 بمشاركة ثمانية منتخبات من دول الاتحاد في النسخة التاسعة من تلك المسابقة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 ومواعيد مباريات اليمن والعراق وسوريا وسلطنة عمان والكويت والأردن ولبنان وفلسطين، يذكر أن حامل لقب البطولة والفائز بها العام الماضي كان المنتخب اليمني للناشئين.

جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 تحت 16 سنة

تنطلق مواعيد جدول مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 يوم 21 يونيو 2022 بمباراتين في المجموعة الأولى، المباراة الافتتاحية سوف تكون نهائي مبكر وهي مباراة اليمن والعراق للناشئين، وثاني مباريات اليوم الأول يلتقي منتخب عمان مع الأردن، ثاني أيام البطولة، يلتقي المنتخب السوري للناشئين مع فلسطين، والكويت مع لبنان، مجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين هي:
المجموعة الأولى: اليمن – العراق – الأردن – عمان.
المجموعة الثانية: الكويت – سوريا – فلسطين – لبنان.

جدول مباريات اليمن للناشئين في بطولة غرب آسيا 2022 سيكون أيام 21 و 23 و 25 ويقابل العراق والأردن ثم عمان على الترتيب، جدول مباريات سوريا للناشئين في بطولة غرب آسيا سيكون أيام 22 و 24 و 26 يونيو وستكون ضد فلسطين ولبنان ثم الكويت على الترتيب، منتخب العراق للناشئين واحد من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة مع باقي المنتخبات.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين 2022
المجموعة الأولى
المنتخب النقاط
العراق
اليمن
الأردن
عمان
المجموعة الثانية
الكويت
سوريا
فلسطين
لبنان
جدول بطولة غرب آسيا للناشئن 2022 تحت 16
المباراة الموعد 
الثلاثاء 21 يونيو 2022
مباراة العراق واليمن للناشئين 6.00 مساء العراق والسعودية
مباراة عمان والأردن للناشئين 10.00 مساء بتوقيت سلطنة عمان
الأربعاء 22 يونيو 2022
مباراة سوريا وفلسطين للناشئين 6.00 مساء بتوقيت السعودية
مباراة الكويت ولبنان للناشئين 9.00 مساء بتوقيت الكويت
الخميس 23 يونيو 2022
مباراة العراق وعمان الساعة 6 مساء بتوقيت العراق
مباراة اليمن والأردن الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية
الجمعة 24 يونيو 2022
مباراة الكويت وفلسطين الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت
مباراة سوريا ولبنان الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية
السبت 25 يونيو 2022
مباراة اليمن وعمان 6 مساء بتوقيت السعودية
مباراة العراق والأردن للناشئين 9 مساء بتوقيت العراق
الأحد 26 يونيو 2022
مباراة سوريا والكويت للناشئين 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية
مباراة فلسطين ولبنان 9 مساء بتوقيت السعودية
قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2022
يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022
المباراة النهائية يوم الخميس 30 يونيو 2022
6 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لنهائي…

أخبار الرياضة

موعد نهائي آسيا تحت 23 سنة 2022.. تعرف على موعد مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.