جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2022.. مواعيد مباريات اليمن والعراق وسوريا وعمان والكويت تحت 16 سنة

تستضيف مدينة العقبة الأردنية كأس بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 16 سنة 2022 خلال الفترة من 21 حتى 30 يونيو 2022 بمشاركة ثمانية منتخبات من دول الاتحاد في النسخة التاسعة من تلك المسابقة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 ومواعيد مباريات اليمن والعراق وسوريا وسلطنة عمان والكويت والأردن ولبنان وفلسطين، يذكر أن حامل لقب البطولة والفائز بها العام الماضي كان المنتخب اليمني للناشئين.

جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 تحت 16 سنة

تنطلق مواعيد جدول مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 يوم 21 يونيو 2022 بمباراتين في المجموعة الأولى، المباراة الافتتاحية سوف تكون نهائي مبكر وهي مباراة اليمن والعراق للناشئين، وثاني مباريات اليوم الأول يلتقي منتخب عمان مع الأردن، ثاني أيام البطولة، يلتقي المنتخب السوري للناشئين مع فلسطين، والكويت مع لبنان، مجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين هي:

المجموعة الأولى: اليمن – العراق – الأردن – عمان.

المجموعة الثانية: الكويت – سوريا – فلسطين – لبنان.

جدول مباريات اليمن للناشئين في بطولة غرب آسيا 2022 سيكون أيام 21 و 23 و 25 ويقابل العراق والأردن ثم عمان على الترتيب، جدول مباريات سوريا للناشئين في بطولة غرب آسيا سيكون أيام 22 و 24 و 26 يونيو وستكون ضد فلسطين ولبنان ثم الكويت على الترتيب، منتخب العراق للناشئين واحد من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة مع باقي المنتخبات.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 المجموعة الأولى المنتخب النقاط العراق اليمن الأردن عمان المجموعة الثانية الكويت سوريا فلسطين لبنان