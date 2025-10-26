جدول بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 والقنوات الناقلة لمواعيد مباريات العراق وسوريا والسعودية

تستضيف مدينة العقبة الأردنية بطولة غرب آسيا للناشئين خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025 بمشاركة 7 منتخبات من دول أعضاء الاتحاد، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين:

المجموعة الأولى: العراق، الكويت، السعودية، لبنان.

المجموعة الثانية: الأردن، سوريا، فلسطين.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2025

سوف تتمكن الجماهير في الخليج وآسيا وأوروبا وأمريكا وكل دول العالم من مشاهدة بث مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 عبر قناة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الرسمية على اليوتيوب، كم من المرتقب أن تذيع عدد من القنوات الرياضية للدول المشاركة مباريات منتخباتها.

مواعيد مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2025:

جميع الأوقات بتوقيت السعودية والكويت والعراق:

يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025:

مباراة العراق والسعودية للناشئين الساعة 3 مساء.

مباراة الأردن وفلسطين الساعة 6 مساء.

مباراة لبنان والكويت للناشئين الساعة 9 مساء.

يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025:

مباراة سوريا وفلسطين للناشئين الساعة 3 مساء.

مباراة العراق والكويت للناشئين الساعة 6 مساء.

مباراة السعودية ولبنان الساعة 9 مساء.

يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025:

مباراة العراق ولبنان للناشئين الساعة 3 مساء.

مباراة سوريا والأردن للناشئين الساعة 6 مساء.

مباراة السعودية والكويت للناشئين الساعة 9 مساء.