جدول بطولة غرب آسيا 2019.. اليوم الثاني “القنوات الناقلة”

ننشر جدول بطولة غرب آسيا 2019 المقامة الآن بالعراق وثاني أيام البطولة اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 ومباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ونقدم لكم موعد مباراة العراق وفلسطين ومباراة سوريا ولبنان، كما نقدم لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج ترددات القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019، هذا ويذكر أن اليوم الأول من البطولة، شهد فوز العراق على لبنان بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة حقق منتخب فلسطين الفوز على شقيقه اليمني، بينما يستهل المنتخب السوري مشواره في البطولة وديربي الشام.

جدول بطولة غرب آسيا 2019.. اليوم الثاني والقنوات الناقلة للبطولة

بخصوص القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019 فهي قنوات مجانية مفتوحة للدول الأعضاء في اتحاد غرب آسيا، تتقدم تلك القنوات التي تقدم البث المباشر لكأس غرب آسيا قناة العراق الرياضية، وهي القناة الرياضية للدولة المنظمة للبطولة، كما تذيع المباريات قناة الكويت الرياضية، والقناة الأردنية الرياضية، وتقدم العراق مجهودات كبيرة جدا لانجاح تلك البطولة، يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعترف بها بطولة رسمية دولية معتمدة.

تردد القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019 القناة العراقية الرياضية 12380 أفقي على النايل سات القناة العراقية الرياضية HD 12563 أفقي على اتلانتك بيرد القناة الأردنية الرياضية 12399 عمودي على النايل سات

تقام مباريات وجدول بطولة غرب آسيا 2019 المجموعة الاولى على ملعب مدينة كربلاء، جمهور العراق غاضب من أداء المنتخب في مباراته الأولى رغم الفوز على لبنان، ويطالب اللاعبين بتقديم مستوى أفضل في المباريات القادمة، ويواجه المنتخب اليوم منافس قوي جدا وهو المنتخب الفلسطيني، بينما منتخب سوريا يبحث عن الفوز الأول.