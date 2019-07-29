جدول بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق (القنوات الناقلة)

تنطلق بطولة غرب آسيا في نسختها التاسعة بالعراق من يوم الثلاثاء 30 يوليو وتستمر حتى يوم 14 أغسطس 2019 بمشاركة تسعة منتخبات قسمتهم القرعة على مجموعتين، وننشر لكم الآن جدول بطولة غرب آسيا 2019 والذي يبدأ بدور المجموعات، ونظام كأس غرب آسيا 2019 هو ان يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، وبنهاية دور المجموعات يتقابل بطل المجموعة الاولى مع بطل المجموعة الثانية في المباراة النهائية، هذا ونقدم أيضا الآن أسماء القنوات الناقلة للبطولة، كما نقدم جدول ترتيب المجموعتين الأولى والثانية بعد كل جولة، ومجموعتي البطولة هما:

المجموعة الأولى: العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، اليمن.

المجموعة الثانية: السعودية، الكويت، البحرين، الأردن.

جدول بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق (والقنوات الناقلة)

البطولة هذا العام ستكون بإسم آسيا سيل 2019 شركة الاتصالات العراقية الراعية للبطولة، وبخصوص القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019، فسوف تكون البطولة منقولة على عدة قنوات فضائية مفتوحة، وهي القنوات الرياضية التابعة لدول اتحاد غرب آسيا، ومن ضمن تلك القنوات: قناة العراق الرياضية، قناة الأردن الرياضية، قناة الكويت الرياضية، قناة سورية دراما أو الفضائية السورية، البطولة ستمثل إعداد جيد للمنتخبات المشاركة، قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا في سبتمبر القادم.

يبدأ جدول بطولة غرب آسيا 2019 يوم 30 أغسطس ومباراتي في المجموعة الأولى، حيث ستجمع مباراة الافتتاح منتخبي العراق ولبنان، المباراة الثانية ستجمع المنتخبين الفلسطيني واليمني، من الجدير بالذكر أن مباريات المجموعة الاولى (مجموعة العراق وسوريا) تقام على ملعب كربلاء الدولي، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية (مجموعة السعودية) على ملعب أربيل.



جدول ترتيب المجموعة الأولى المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط 1 العراق 2 سوريا 3 اليمن 4 لبنان 5 فلسطين