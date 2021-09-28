جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 للمنتخبات الأولمبية.. مواعيد مباريات العراق وسوريا والسعودية

تنطلق بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 في مدينة الدمام السعودية في الرابع من شهر أكتوبر 2021 بمشاركة 11 منتخبًا من دول اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية والقنوات الناقلة للبطولة، ومواعيد مباريات كل المنتخبات المشاركة، مجموعات كأس غرب آسيا تحت 23 سنة جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الكويت، عمان، الأردن، اليمن.

المجموعة الثانية: العراق، الإمارات، فلسطين، اليمن.

المجموعة الثالثة: سوريا، السعودية، البحرين.

جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية

بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية هي النسخة الثانية من تلك البطولة، وقد استضافت دولة قطر النسخة الأولى عام 2015، تبدأ مباريات جدول كأس غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 بخمسة مباريات، ومن أهم مباريات هذا اليوم مباراة الكويت واليمن، مباراة سوريا والبحرين، مباراة العراق وفلسطين، تذيع مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة القنوات الرياضية للدول المشاركة.

جدول مباريات منتخب العراق الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة يبدأ بمواجهة فلسطين ثم الإمارات ثم لبنان، مواعيد سوريا الأولمبي في كأس غرب آسيا تحت 23 يبدأ بمواجهة البحرين ثم السعودية، منتخب الكويت تحت 23 سنة في غرب آسيا 2021 يبدأ مبارياته مع اليمن ثم الأردن ثم عمان.