جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 للمنتخبات الأولمبية.. مواعيد مباريات العراق وسوريا والسعودية

بواسطة محمود عطا الله
جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 للمنتخبات الأولمبية جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 للمنتخبات الأولمبية

تنطلق بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 في مدينة الدمام السعودية في الرابع من شهر أكتوبر 2021 بمشاركة 11 منتخبًا من دول اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية والقنوات الناقلة للبطولة، ومواعيد مباريات كل المنتخبات المشاركة، مجموعات كأس غرب آسيا تحت 23 سنة جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الكويت، عمان، الأردن، اليمن.
المجموعة الثانية: العراق، الإمارات، فلسطين، اليمن.
المجموعة الثالثة: سوريا، السعودية، البحرين.

جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية

بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية هي النسخة الثانية من تلك البطولة، وقد استضافت دولة قطر النسخة الأولى عام 2015، تبدأ مباريات جدول كأس غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 بخمسة مباريات، ومن أهم مباريات هذا اليوم مباراة الكويت واليمن، مباراة سوريا والبحرين، مباراة العراق وفلسطين، تذيع مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة القنوات الرياضية للدول المشاركة.

جدول مباريات منتخب العراق الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة يبدأ بمواجهة فلسطين ثم الإمارات ثم لبنان، مواعيد سوريا الأولمبي في كأس غرب آسيا تحت 23 يبدأ بمواجهة البحرين ثم السعودية، منتخب الكويت تحت 23 سنة في غرب آسيا 2021 يبدأ مبارياته مع اليمن ثم الأردن ثم عمان.

جدول بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23
المباراة الموعد
الإثنين 4 أكتوبر 2021
مباراة سوريا والبحرين الأولمبي
مباراة عمان والأردن الأولمبي
مباراة العراق وفلسطين الأولمبي
مباراة الإمارات ولبنان الأولمبي
مباراة الكويت واليمن الأولمبي
الأربعاء 6 أكتوبر 2021
لعبة العراق والإمارات
مباراة عمان واليمن
مباراة الكويت والأردن
مباراة فلسطين ولبنان
لعبة سوريا والسعودية تحت 23
الجمعة 8 أكتوبر 2021
مباراة السعودية والبحرين تحت 23
مباراة الكويت وعمان
مباراة العراق ولبنان
مباراة اليمن والأردن
مباراة الإمارات وفلسطين
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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