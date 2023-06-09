جدول بطولة غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية تحت 23.. مباريات العراق واليمن وعمان والإمارات

تستضيف العراق بطولة غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة بداية من يوم الإثنين 12 يونيو 2023 بمشاركة تسعة منتخبات أولمبية من دول الاتحاد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة، ومواعيد مباريات العراق واليمن وعمان والإمارات وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وإيران، النسخة الحالية من البطولة هي النسخة الرابعة، فاز بالنسخ الثلاث الماضية منتخبات إيران والسعودية والأردن.

جدول بطولة غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة

تنطلق مواعيد جدول مباريات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة من يوم 12 يونيو 2023 بمباريات اليوم الأول لدور المجموعات، حيث تُقام مباريات المجموعات على ثلاث أيام، مواعيد مباريات منتخب العراق الأولمبي في غرب آسيا تبدأ يوم الإثنين ولعبة هامة ضد الأردن حامل اللقب، ويوم الجمعة يلتقي منتخب العراق مع الإمارات.

مواعيد مباريات اليمن الأولمبي في بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة تبدأ يوم الأربعاء بلقاء هام ضد عمان، ثم يوم الجمعة ومباراة ضد لبنان، تضم البطولة ثلاث مجموعات وهي:

المجموعة الأولى: العراق – الإمارات – الأردن.

المجموعة الثانية: سوريا – إيران – فلسطين.

المجموعة الثالثة: اليمن – عمان – لبنان.