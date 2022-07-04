جدول بطولة ويمبلدون 2022.. مواعيد مباريات ربع النهائي (فردي رجال)

نُقدم لكم جدول بطولة ويمبلدون 2022 فردي رجال وذلك بعد دخول البطولة في مراحلها الحاسمة وتحديدًا الدور ربع النهائي (دور 8) من تلك البطولة الهامة إحدى بطولات الجراند سلام في لعبة التنس الأرضي، بطولة ويمبلدون 2022 هي النسخة رقم 135 من تلك البطولة التي بدأت لأول مرة عام 1877، حامل لقب البطولة هو الصربي ديوكوفيتش، وهو متواجد بقوة في دور الثمانية، اللاعب الأكثر فوزًا بويمبلدون هو السويسري روجر فيدرير.

جدول بطولة ويمبلدون 2022 الدور ربع النهائي

من أهم مواعيد جدول مباريات بطولة ويمبلدون 2022 للتنس في ربع نهائي فردي الرجال مباراة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مع الإيطالي الصاعد بقوة يانيك سينر المصنف رقم 10، وذلك عصر الثلاثاء 5 يوليو 2022، وفي نفس اليوم يلتقي البلجيكي ديفيد جوفين مع البريطاني القوي كاميرون نوري المصنف رقم 9 الذي يلعب على ملعبه وبين جماهيره ويبحث عن التتويج الذهبي في منافسة قوية على البطولة مع ديوكوفيتش ونادال.

تُستأنف مباريات جدول بطولة ويمبلدون يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، حيث يلتقي الفائز من مباراة نادال والهولندي يوتيتش مع الفائز من مباراة الأمريكي تايلور فريتز مع الأسترالي جايسون كويلر، في مباراة ربع نهائي ويمبلدون الأخيرة يلتقي الفائز من مباراة جارين بطل تشيلي والأسترالي دي مينور مع الفائز من مباراة الأمريكي ناكاشيما مع الأسترالي كيريوس.