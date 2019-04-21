جدول ترتيب الدوري الانجليزي اليوم 21 ابريل وتصدر ليفربول

إنتهت مباريات اليوم الاحد الموافق 21 ابريل والتي واجه فيها مانشستر يونايتد فريق ايفرتون ، وواجه ليفربول فريق كارديف سيتي ، وواجه ارسنال فريق كريستال بالاس ، وانتهت المباريات بفوز فريق ايفرتون باربع أهداف مقابل لاشئ لمانشستر يونايتد ، كما فاز فريق ليفربول على كارديف سيتي بهدفين نظيفين مقابل لاشئ ، وفاز أيضا فريق كريستال بالاس على ارسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

صدارة الدوري الانجليزي الممتاز :

يشغل المركز الأول فريق ليفربول بعدد إجمالي 88 نقطة وإجمالي لعب 35 مباراة ، ويأتي في المركز الثاني فريق مانشستر سيتي بإجمال عدد 86 نقطة وإجمالي عدد مباريات 34 مباراة ، ويأتي في المركز الثالث فريق توتنهام هوتسبر بعدد نقاط 67 نقطة بفارق 21 نقطة عن الصدارة وإجمال عدد مباريات 34 مباراة ، كما يأتي في المركز الرابع فريق ارسنال الذي خسر اليوم أمام كريستال بالاس ، ويملك فريق ارسنال 66 نقطة بإجمال عدد مباريات 34 مباراة .

ترتيب فرق الدوري الانجليزي:

أما عن ترتيب باقي فرق الدوري فهي كالاتي :

المركز الخامس :تشلسي ، وعدد نقاط 66 .

المركز السادس : مانشستر يونايتد ، وعدد نقاط 64 .

المركز السابع : إيفرتون ، وعدد نقاط 49 .

المركز الثامن : واتفورد ، وعدد نقاط 49 .

المركز التاسع : ليستر سيتي ، وعدد نقاط 48 .

المركز العاشر : ولفرهامبتون وانديررز ، وعدد نقاط 48 .

المركز الحادي عشر : وست هام يونايتد، وعدد نقاط 43 .

المركز الثاني عشر :كريستال بالاس ، وعدد نقاط 42 .

المركز الثالث عشر : نيوكاسل يونايتد ، وعدد نقاط 41 .

المركز الرابع عشر : بورنموث ، وعدد نقاط 41 .

المركز الخامس عشر : بيرنلي، وعدد نقاط 39 .

المركز السادس عشر :ساوثهامبتون ، وعدد نقاط 36 .

المركز السابع عشر :برايتون اند هوف ألبيون ، وعدد نقاط 34 .

المركز الثامن عشر :كارديف سيتي ، وعدد نقاط 31.

المركز التاسع عشر :فولهام ، وعدد نقاط 23 هبط .

المركز العشرين :هدرسفيلد ، وعدد نقاط 14 هبط .

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