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جدول ترتيب الدوري الانجليزي اليوم 21 ابريل وتصدر ليفربول

كتب نبيل عامر آخر تحديث

إنتهت مباريات اليوم الاحد الموافق 21 ابريل والتي واجه فيها مانشستر يونايتد فريق ايفرتون ، وواجه ليفربول فريق كارديف سيتي ، وواجه ارسنال فريق كريستال بالاس ، وانتهت المباريات بفوز فريق ايفرتون باربع أهداف مقابل لاشئ لمانشستر يونايتد ، كما فاز فريق ليفربول على كارديف سيتي بهدفين نظيفين مقابل لاشئ ، وفاز أيضا فريق كريستال بالاس على ارسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

صدارة الدوري الانجليزي الممتاز :

يشغل المركز الأول فريق ليفربول بعدد إجمالي 88 نقطة وإجمالي لعب 35 مباراة ، ويأتي في المركز الثاني فريق مانشستر سيتي بإجمال عدد 86 نقطة وإجمالي عدد مباريات 34 مباراة ، ويأتي في المركز الثالث فريق توتنهام هوتسبر بعدد نقاط 67 نقطة بفارق 21 نقطة عن الصدارة وإجمال عدد مباريات 34 مباراة ، كما يأتي في المركز الرابع فريق ارسنال الذي خسر اليوم أمام كريستال بالاس ، ويملك فريق ارسنال 66 نقطة بإجمال عدد مباريات 34 مباراة .

ترتيب فرق الدوري الانجليزي:

أما عن ترتيب باقي فرق الدوري فهي كالاتي :

  • المركز الخامس :تشلسي ، وعدد نقاط 66 .
  • المركز السادس : مانشستر يونايتد  ، وعدد نقاط 64 .
  • المركز السابع : إيفرتون ، وعدد نقاط 49 .
  • المركز الثامن : واتفورد ، وعدد نقاط 49 .
  • المركز التاسع : ليستر سيتي ، وعدد نقاط 48 .
  • المركز العاشر : ولفرهامبتون وانديررز ، وعدد نقاط 48 .
  • المركز الحادي عشر  : وست هام يونايتد، وعدد نقاط  43 .
  • المركز الثاني عشر :كريستال بالاس  ، وعدد نقاط  42 .
  • المركز الثالث عشر : نيوكاسل يونايتد ، وعدد نقاط  41 .
  • المركز الرابع عشر : بورنموث ، وعدد نقاط  41 .
  • المركز الخامس عشر : بيرنلي، وعدد نقاط  39 .
  • المركز السادس عشر :ساوثهامبتون ، وعدد نقاط  36 .
  • المركز السابع عشر :برايتون اند هوف ألبيون ، وعدد نقاط  34 .
  • المركز الثامن عشر :كارديف سيتي ، وعدد نقاط  31.
  • المركز التاسع عشر :فولهام  ، وعدد نقاط  23 هبط .
  • المركز العشرين  :هدرسفيلد ، وعدد نقاط  14 هبط .

 

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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