جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات اليوم وتصدر حمدالله لترتيب الهدافين

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2019 أصبح مصدر بحث كبير من قبل عشاق ومحبي كرة القدم السعودية من كل حدب وصوب، خاصة مع اقتراب مسابقة الدوري من الانتهاء، واشتداد الصراع بين فريقين النصر والهلال على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، والتتويج بالبطولة الأقوى في المملكة العربية السعوية.

ويحمل الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث يحاول فريق النصر التتويج باللقب هذا الموسم، ولاسيما وأن العالمي هو الأقرب من تحقيق لقب البطولة المحلية.

وأقيمت مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من مايو مباريات الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي يتنافس على لقبها هذا الموسم فريقا النصر والهلال الذي يحاول الحفاظ على لقبه.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل حتى الآن فريق النصر صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الهلال صاحب المركز الثاني، إلا أن الصراع قد ينتهي بينهما على التتويج باللقب خاصة في حال خسارة الهلال وفوز النصر في مباراة الليلة، وإليكم جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن:

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

ويعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله الذي سجل 31 هدفاً، وسيكون هو الفائز بجائزة هداف الدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 10 أهداف، ويأتي في المركز الثاني اللاعب توامبا لاعب التعاون برصي20 هدفاً، فيما يحل في المركز الثالث اللاعب غوميز برصيد 19 هدفاً.