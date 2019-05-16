جدول ترتيب الدوري السعودي ومواعيد مباريات الجولة الأخيرة “مواجهات الحسم”

تختتم اليوم الأربعاء 16 مايو 2019 مباريات الدوري السعودي حيث تقام مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة على لقب الدوري السعودي وتقام جميع المباريات فى نفس التوقيت فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وننشر فى التقرير التالى جدول مواعيد مباريات الأسبوع الـ 30 والأخير فى دوري المحترفين السعودي وكذلك جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.

جدول مواعيد مباريات الأسبوع الـ 30 والأخير من دوري المحترفين السعودي وتقام جميع المباريات فى توقيت واحد وهو العاشرة والنصف بتوقيت السعودية

الفيحاء × الوحدة أحد × الاتحاد القادسية × الحزم النصر × الباطن التعاون × الفيصلي أهلي جدة × الاتفاق الهلال × الشباب الفتح × الرائد

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة الأخيرة

يتصدر قمة جدول ترتيب الدوري السعودي فريق النصر برصيد 67 نقطة، يليه فى المركز الثاني فريق الهلال برصيد 66 نقطة، ويلتقى اليوم النصر مع الباطن فى حالة الفوز يحز لقب الدوري السعودي، وينتظر الهلال تعثر النصر مع الباطن بالتعادل أو الهزيمة ليحقق الهلال الانتصار على الشباب ويفوز باللقب.

يحتل فريق الشباب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، يليه التعاون فى المركز الرابع برصيد 53 نقطة، ثم أهلي جدة الخامس برصيد 52 نقطة، يليه الفيصلي السادس برصيد 43 نقطة، ثم الوحدة السابع برصيد 42 نقطة، ثم الفتح الثامن برصيد 35 نقطة، يليه الاتحاد التاسع برصيد 34 نقطة، ثم الرائد العاشر برصيد 34 نقطة.

ويحتل فريق الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، ثم الفيحاء فى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، يليه الحزم فى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، ثم القادسية فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، يليه الباطن فى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، ثم أحد فى المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

قائمة هدافي الدوري السعودي 2019

يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي مهاجم فريق النصر اللاعب عبد الرازق حمد الله برصيد 32 هدف، وسوف يتوج بلقب هداف دوري المحترفين السعودي اليوم حيث أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 12 هدف، ويحتل المركز الثاني فى قائمة هدافي الدوري السعودي اللاعب توامبا لاعب فريق التعاون برصيد 20 هدف، يليه فى المركز الثالث اللاعب جوميز برصيد 19 هدف، وسوف تختتم اليوم مواجهات الدوري السعودي لكرة القدم وينحصر لقب البطولة بين النصر والهلال، ويواجه فريق النصر اليوم فريق الباطن، بينما يلتقى الهلال مع الشباب.