ترتيب الدوري المصري 2019.. بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش الأسبوع 31|| وتعادل المقاولون والداخلية

تم أقامة اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 مباراتين في مسابقة الدوري الممتاز المصري وهذان المبارتين تعمل على إعادة ترتيب الدوري المصري 2019، حيث تقابل نادي المقاولون العرب مع الداخلية وانتهت هذه المباراة بهدفين لكل منهما في الجولة 31 من مباريات الدوري العام، وأصبح نادي المقاولون بقيادة عماد النحاس في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، أما الداخلية هو في المركز ال 17 برصيد 27 نقطة وهو من الأندية المهددة بالهبوط هذا الموسم.

المباراة الثانية وهي الأهم صاحبة أكبر جمهور وأكبر مشجعين وأكبر نادي، بين النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش حيث تمكن النادي الأهلي من الفوز بهذه المباراة بنتيجة هدفين للنادي الأهلي مقابل هدف طلائع الجيش،وذلك يُعيد ترتيب الدوري الممتاز المصري 2019، حيث يصل النادي الأهلي إلى النقطة 64 يحتل المركز الثاني وله بمارتين،ويتساوى مع نادي الأهرام “بيراميدز” في النقاط ويأتي الزمالك بالمركز الثالث وله ثلاثة مباريات مؤجلة.

ترتيب الدوري المصري 2019

أي مباراة تقام بالدوري المصري سواء من فرق القمة مثل (الأهلي والزمالك بيراميدز والمصري) أو من الأندية المهددة بالهبوط مثل (النجوم و الداخلية وأنبي) تؤثر في ترتيب الدوري المصري 2019، للأندية المشاركة في بطولة الدوري العام المصري والجدول السابق يوضح الأتي.

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي اليوم

نادي الأهرام يحتل المركز الأول برصيد 64 نقطة ولعب 30 مباراة

النادي الأهلي يأتي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة أيضاً، لعب 28 مباراة وله بمارتين مؤجلتين

نادي الزمالك يأتي في المركز الثالث برصيد 60 نقطة ولعب 27 مباراة وله ثلاثة مباريات مؤجلة نتيجة مشاركته في الكونفدرالية

النادي المصري البورسعيدي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز

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