جدول ترتيب الدوري الكويتي لكرة اليد 2023.. ونتيجة مباراة القادسية والكويت في الجولة 17

تختتم الجولة 17 من دوري اليد الكويتي اليوم الخميس 30 مارس 2023 بمباراة القمة المرتقبة بين القادسية والكويت، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري كرة اليد الكويتي 2023، ونتائج مباريات الجولة الحالية، وقد انحصرت المنافسة على قمة جدول الترتيب بين القادسية والكويت، في حين يشهد الجدول منافسة قوية في القاعة ومراكز الوسط.

جدول ترتيب الدوري الكويتي لكرة اليد 2023

قبل الجولة 17 يتصدر نادي القادسية جدول ترتيب فرق دوري كرة اليد الكويتي 2023 برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني نادي الكويت، في حين يأتي نادي العربي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ثم السالمية والصليبيخات وكل منهما لديه 17 نقطة، شهدت الجولة 17 تعادل العربي مع الصليبيخات 29-29.

نتائج الجولة 17:

العربي 29:29 الصليبيخات.

السالمية 29:31 الفحيحيل.

القرين 23:24 اليرموك.

كاظمة 35:36 برقان.

الكويت 18:36 القادسية.