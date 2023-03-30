جدول ترتيب الدوري الكويتي لكرة اليد 2023.. ونتيجة مباراة القادسية والكويت في الجولة 17

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب فرق الدوري الكويتي لكرة اليد 2023 ترتيب فرق الدوري الكويتي لكرة اليد 2023

تختتم الجولة 17 من دوري اليد الكويتي اليوم الخميس 30 مارس 2023 بمباراة القمة المرتقبة بين القادسية والكويت، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري كرة اليد الكويتي 2023، ونتائج مباريات الجولة الحالية، وقد انحصرت المنافسة على قمة جدول الترتيب بين القادسية والكويت، في حين يشهد الجدول منافسة قوية في القاعة ومراكز الوسط.

جدول ترتيب الدوري الكويتي لكرة اليد 2023

قبل الجولة 17 يتصدر نادي القادسية جدول ترتيب فرق دوري كرة اليد الكويتي 2023 برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني نادي الكويت، في حين يأتي نادي العربي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ثم السالمية والصليبيخات وكل منهما لديه 17 نقطة، شهدت الجولة 17 تعادل العربي مع الصليبيخات 29-29.
نتائج الجولة 17:
العربي 29:29 الصليبيخات.
السالمية 29:31 الفحيحيل.
القرين 23:24 اليرموك.
كاظمة 35:36 برقان.
الكويت 18:36 القادسية.

ترتيب دوري اليد الكويتي 2022 الجولة 16
المركز الفريق فارق الأهداف النقاط
1 الكويت 137 32
2 القادسية 30 31
3 العربي 19 19
4 السالمية 9 17
5 الصليبيخات -14 17
6 كاظمة -3 16
7 برقان 14 15
8 الفحيحيل -33 10
9 القرين -87 6
10 اليرموك -72 5
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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