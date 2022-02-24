جدول ترتيب الدوري المصرى بعد الأسبوع العاشر

حافظ فريق بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلى بهدف نظيف فى آخر مباريات الأسبوع العاشر فى بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، وذلك بعدما لعب 9 مباريات ومؤجل له مباراة واحدة مع الأهلى، ويمتلك فريق بيراميدز 23 نقطة، بينما يحتل الأهلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة ومؤجل له مباراتين مع فريقيى بيراميدز والجونة.

نتائج مباريات الأسبوع العاشر فى الدوري المصري

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع العاشر من الدورى العام المصري عن:-

تعادل المقاولون مع سموحة صفر – صفر.

فوز طلائع الجيش على فاركو 1-صفر.

تعادل سيراميكا كيلوباترا مع غزل المحلة صفر – صفر.

فوز إنبى على الاتحاد السكندري 1-صفر.

فوز الأهلى على مصر المقاصة 4 – صفر.

تعادل إيسترن كومبانى مع المصري 2-2.

فوز الجونة على الإسماعيلى 1-صفر.

فوز بيراميدز على البنك الأهلى 1-صفر.

وقد تأجلت مباراة الزمالك مع فيوتشر بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدول ترتيب الدوري المصري