جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الأهلي ضد أنبي

جدول ترتيب فرق الدوري المصري، تشهد المباريات المتبقية من الدوري المصري مزيداً من الصراع بين الفرق المتنافسة على أعتلاء قمة جدول ترتيب فرق الدوري المصري، أو من جانب الفرق التي تحاول الهروب من شبح الهبوط من الدوري الممتاز، فعلي مستوى قمة جدول ترتيب فرق الدوري المصري، فهناك منافسة شديدة وشرسة بين ثلاث فرق تتصارع على اعتلاء قمة جدول ترتيب فرق الدوري وهما النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز.

فالنادي الأهلي يسعى إلى الفوز ببطولة الدوري الممتاز، ولهذا فإنه يلعب دائماً على الفوز في المباريات المتبقية له مع فرق الدوري المصري، ليضمن استمراره في اعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري المصري وليحسم بطولة الدوري الممتاز دون الانتظار إلى نتائج المباريات المتبقية لخصمه اللدود في المنافسة على بطولة الدوري الممتاز وهو نادي الزمالك.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وأنبي :-

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي في مباراته اليوم بنتيجة 2/0 على فريق أنبي، ليحصد النادي الأهلي الثلاث نقاط ويرتفع رصيده من النقاط إلى 73 نقطة ، من لعب 31 مباراة بينما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 66 نقطة من لعب 32 مباراة، ويتساوى معه في النقاط نادي الزمالك برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.